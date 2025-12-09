La fiscal Silvana Russi pidió que Leandro García Gómez sea llevado a juicio por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y diversos episodios de violencia de género contra su exnovia, la cantante Lourdes Fernández. La decisión judicial se conoce a más de un mes y medio de la detención del empresario, que fue acusado de mantener secuestrada a la vocalista de Bandana en su departamento del barrio de Palermo.

La funcionaria judicial, a cargo de forma interina de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, le solicitó al juez Diego Slupski, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, que García Gómez sea juzgado por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades".

Así fue el allanamiento en el departamento del novio de Lourdes Fernández

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el requerimiento presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), el acusado y la artista mantuvieron una "relación de pareja conflictiva e intermitente" desde 2020 hasta octubre de 2025. "Estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó a través de distintas formas de agresión física y psicológica, conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo”, describió la fiscal.

Lourdes ya lo había denunciado por violencia de género en 2022. Esta no fue la primera demanda de este tipo que recibió García Gómez, ya que otra expareja, anterior a su vínculo con la integrante de Bandana, también fue a la Justicia y lo acusó por maltratos y situaciones violentas, debido a lo cual fue monitoreado en ese momento con tobillera electrónica.

Ahora, el requerimiento destaca una serie de eventos violentos contra la cantante, ocurridos en enero y octubre pasado en el departamento del imputado. El suceso principal se dio entre los días 17 y 23 de se último mes, que culminó con el allanamiento de la vivienda, el rescate de la víctima y la detención del hombre de 46 años, que está procesado con prisión preventiva desde el 4 de noviembre.

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández.

En la investigación, los profesionales que atendieron a Fernández dijeron que se halla inmersa en un “entrampamiento vincular" y consideraron su situación como "de alto riesgo". Asimismo, la fiscal Russi sostuvo que su negativa a impulsar el proceso penal "no puede interpretarse como una ausencia de hechos, sino precisamente como un indicador del sometimiento en el que se encontraba".

Caso Lourdes: los hechos por los que imputaron a su exnovio

El primer hecho mencionado por Russi para la imputación tuvo lugar a principios de enero de este año. Allí, García Gómez habría tomado a su expareja "del cabello, la arrastró y le provocó lesiones en el rostro, brazo y cuello", que fueron constatadas por el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF. La agresión habría iniciado luego de una discusión "por celos", después de que le revisara el celular a la vocalista.

El segundo episodio, al igual que el primero, ocurrió en el apartamento del mencionado barrio porteño, en Emilio Ravignani al 2100, a principios de octubre. El acusado le habría dado varios golpes a la víctima, incluyendo patadas en las costillas. Una vecina llamó al 911 y tras la aparición de los efectivos, la pareja reconoció la discusión pero no hablaron de violencia física, por lo que el patrullero se retiró. La fiscal señaló en este punto que el hombre se retiró "dejándola encerrada, sin llaves y sin cargador del teléfono", hasta que regresó al día siguiente, por lo que la habría privado de su libertad.

Acorde al documento, la mujer le dijo a su madre que "se cayó de una escalera" pero a otras personas de su entorno le mostró los hematomas y les comentó que no quería ir al médico para evitar la denuncia contra su ex. Finalmente, el último hecho fue entre el 17 y el 23 de octubre, cuando había trascendido la noticia de que Lourdes supuestamente estaba desaparecida.

Por este suceso, la fiscalía acusó a García Gómez de “haber provocado lesiones de carácter leve y haber privado ilegítimamente de su libertad personal a quien fuera su pareja durante esos días, mediante coacción y agresiones físicas”. Aquí, la investigación empezó por la denuncia que hizo Mabel López, mamá de la cantante.

Actuación de oficio en el caso de Lourdes, de Bandana

El portal Fiscales.Gob.Ar informó que Lourdes fue evaluada por el equipo del Programa Nacional “Las Víctimas contra las Violencias”, de la línea 137, y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. En sus conclusiones, indicaron desarrolló "una clara naturalización y justificación de la violencia padecida", con hechos sostenidos en el tiempo.

Añadieron que la problemática en la que se encuentra inmersa se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”. En su solicitud ante el juez Slupski, Russi explicó que Fernández decidió "no instar la acción respecto al delito de lesiones y expresó en más de una oportunidad no querer denunciar al imputado, entre otras cosas, para no perjudicarlo”.

Además, sumó que esto podría ser por varios factores, como el temor a represalias o la manipulación sufrida, por lo que correspondía la actuación de oficio. “La intervención resultó indispensable para garantizar su tutela judicial efectiva y para prevenir la reiteración de conductas de similar naturaleza que pudieron afectar su integridad física o psíquica”, cerró.

FP CP