“¿Qué pasa si inyecto aire?”: las búsquedas en la web del acusado de matar a su familia

Pablo Damián Grottini (42) pasó de ser ese monaguillo y empleado de una funeraria “generoso” y “amable”, que sus vecinos destacaban en la localidad bonaerense de Villa General Savio, partido de Ramallo, a estar en boca de todos acusado de haber planificado la muerte de su hermano Germán (32) en 2019, su hija Ailén (10), en 2021 y su madre, el fin de semana pasado. Para la fiscal de la causa hay “una pluralidad de indicios más que contundente” para sospechar que se estaría ante un “triple homicida” y que las muertes de estas tres personas no habrían sido por causas naturales como se creía.

La fiscal de San Nicolás, Belén Baños, contó a la prensa que pudieron corroborar que Grottini realizó búsquedas en internet de cómo podría matar a una persona y ese es uno de los indicios más fuertes con los que cuenta la causa. Además de las sospechas que despertó su actitud entre los médicos que trataron a la mujer y que encontraron pinchada la vía del suero que estaba conectada a Teresita Di Martino (61).

Según detalló la fiscal, Grottini googleó frases como “qué pasa si inyecto aire en las venas”, “qué medicamento se puede tomar para causar la muerte”, “cuánto después de introducir aire se produce el infarto”. “La búsqueda en internet era más que nada respecto de qué pasa si se introduce aire en el cuerpo. Por lo que manejamos la hipótesis de que hubiese podido inyectarles aire en una cantidad abundante y suficiente para causar la muerte”, detalló.

Las sospechas que despertó, entre el personal de salud, la muerte de Di Martino es otro de los argumentos que llevaron a la fiscal a detener a Grottini. La fiscal explicó que tomó conocimiento del caso el sábado pasado cuando se comunicaron del Hospital San Felipe. “Una médica de guardia informó una muerte dudosa, no solo por lo imprevista sino por determinadas circunstancias como ser: el suero pinchado por una aguja, una ampolla abierta que no se correspondía con las que suministran en el Hospital y el hecho de que (la víctima) había estado sola al cuidado de su hijo en un box”.

Pero pronto se reflotaron las muertes de otros dos miembros de la familia del ahora acusado. Su hermano Germán (deportista y guardavida) había sido internado por una dolencia en 2019 y murió en el Hospital. Algo similar sucedió con su hija de 10 años el año pasado, en el mismo centro médico donde ahora falleciera Di Martino.

“Todos, no solo recordaban los hechos porque fueron personas sanas que fallecieron en forma repentina, sino que recordaban al imputado y todos hicieron referencias a actitudes extrañas”, contextualizó la fiscal para detallar los indicios que le permiten sospechar que no se habrían tratado de muertes casuales, sino que intuye que atrás de estos fallecimientos podría estar la mano de Grottini. Por eso la causa fue caratulada como “triple homicidio”.

“La manguerita del suero de la madre estaba pinchada. Del hermano se puede sospechar que algo similar haya pasado, pero nadie recuerda que haya sido alterada o pinchada la vía. Sí, en el caso de la hija, tanto la enfermera como la médica recuerdan una situación relativa al suero que estaba manipulado, que él llamó para dar aviso de esa circunstancia y que las sábanas estaban mojadas”, explicó la fiscal en declaraciones televisivas.

Lo que viene. Los cuerpos de Germán y Ailén no podrán brindarle información a esta causa porque fueron cremados. Pero serán de suma importancia los análisis complementarios de autopsia donde se estudiarán muestras de sangre y orina para ver si a la mujer le administraron alguna droga distinta a las declaradas en el Hospital y si alguna coincide con la ampolla encontrada en el tacho de basura del box donde la presunta víctima estuvo internada.

También se realizarán estudios “histopatológicos” a órganos y tejidos para detectar si la falla cardíaca estuvo motivada por aire inyectado desde la vía del suero a las venas, como sospecha la fiscal.

“Una excelente persona”. Servicial, amable, generoso y siempre dispuesto a ayudar, así lo describen a Grottini en General Savio. Un hombre muy querido por sus vecinos al que era recurrente verlo en las distintas misas porque era monaguillo y ministro de eucaristía.

Era una familia a la que apreciaban, por eso en 2019, a los dos meses de la muerte de Germán, se lo homenajeó con la colocación de una placa con su nombre previo a una carrera de bicicletas porque había sido uno de sus organizadores. Del evento participaron Damián, su madre y su hija. Por eso hoy, todos en Villa General Savio están tan sorprendidos por la detención de Grottini y el vuelco que dio esta historia de esta familia.

No respondió preguntas

Damián Grottini asegura que es inocente y que él nada tiene que ver con las muertes de su madre, su hija y su hermano. Declaró ante la fiscal de la causa, aunque no respondió preguntas, y apuntó contra una enfermera que habría manipulado la vía del suero que tenía colocado Teresita Di Martino antes de morir. “No entiende cómo pueden acusarlo de esto”, aseguró su defensor.

“Todavía no hay certeza, no tengo claro que haya un móvil, no hay ningún monto económico en juego. Era una familia religiosa, católica, con buena reputación entre los vecinos”, sostuvo el abogado defensor Jorge Ingrata a C5N. Además, contó que su defendido asegura que “no tiene nada que ver”.

Grottini realizó una ampliación de su declaración y sostuvo que “una enfermera de pantalón a cuadritos” fue la que manipuló el suero porque “se había tapado” y que fue ella la que “retuerce la manguera del suero y le inyecta algo porque aún no se había destapado”. Según su relato, notó que su madre empezó a respirar mal y le advirtió a la enfermera. Al rato, él llamó a la médica porque Di Martino “no estaba bien”. Lo hicieron salir de la habitación, ingresó un grupo de médicos y luego le informaron que su madre había fallecido.