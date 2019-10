Video | Agredieron al intendente de Paraná y le fracturaron la cadera

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue agredido este martes 1 de octubre cuando estaba por ingresar a su casa. Un hombre, acompañado por otras dos personas, golpeó al intendente que debió ser hospitalizado ya que sufrió la fractura de su cadera. Varisco está siendo juzgado por vinculaciones al narcotráfico.

El dirigente de Cambiemos fue atacado en su vivienda, ubicada en pleno centro de la capital entrerriana. El agresor, que estaba acompañado por otro hombre y una mujer, le pegó trompadas al jefe municipal por lo que cayó al suelo y se fracturó la cadera.

Comienza el juicio contra Sergio Varisco, el intendente de Paraná acusado por vinculaciones al narcotráfico

Rápidamente, en las redes sociales comenzaron a circular videos del momento siguiente a la agresión, cuando las tres personas rodean al intendente que está tirado en el suelo.

"Vos me hiciste laburar como un perro, ¿vos no me vas a dar laburo? te termino de matar la concha de tu madre", amenazó y siguió: "Tu hija me dio la palabra que me iba a dar trabajo". Inmediatamente, el intendente pide un médico a lo que el agresor responde: "¿Querés un médico? Te voy a matar hijo de puta".

Luego, personal de la Comisaría Primera y del 911, llegó a la casa del intendente de Paraná que ya se encontraba siendo asistido por personal de Emergencias que lo trasladó hacia el hospital de Paraná. Según informaron fuentes de la policía local, los tres agresores están detenidos, aunque no trascendieron sus nombres.

Según expresó la Municipalidad de Paraná en un comunicado, "en horas de la siesta de hoy, al volver de sus tareas habituales y llegar a su domicilio en calle Pellegrini, fue agredido por desconocidos y de manera artera el intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco, quien como es su costumbre anda solo y sin custodias de seguridad".

Asimismo, precisaron que "se encuentra internado en el Hospital San Martín, donde le brindan las atenciones necesarias en virtud de que podría haber sufrido el quiebre de su cadera entre otras heridas". Minutos después, se confirmó el diagnóstico.

“No corresponde que vaya preso”, afirma el intendente de Paraná

Narcotráfico. En mayo de 2018, el intendente macrista fue imputado en una causa en la que se investiga la vinculación entre funcionarios del municipio local con una organización delictiva encabezada por Daniel "Tavi" Celis y su hermano Miguel "Cholo" Celis, detenidos junto con otras 19 personas, incluyendo empleados del municipio que ingresaron a la planta de la comuna, en cargos de dirección, a partir de la asunción de Varisco.

El juez federal de esa ciudad, Leandro Ríos, ordenó allanamientos en la casa del intendente, y en su despacho en la municipalidad de Paraná, donde además de derribar paredes en busca de pruebas, se ordenó el secuestro de celulares, anotaciones, documentación, computadoras, discos y portables. Según la investigación, Varisco aportaba dinero para que la organización liderada por Celis se aprovisionara de cocaína, que luego vendía en distintos barrios de Paraná y Concordia.

Tras allanamientos a la Municipalidad de Paraná, la Legislatura de la capital entrerriana y domicilios vinculados al intendente, el magistrado consideró que el intendente, el concejal Pablo Hernández y la policía y funcionaria municipal Griselda Bordeira, ambos detenidos, adquirieron al menos seis ladrillos de cocaína por la que pagaron entre 150.000 y 165.000 pesos por cada uno, para su comercialización.

Hernández se encuentra detenido en la Unidad Penal 6, mientras que Bordeira está en la cárcel de mujeres de Entre Ríos. Para Varisco, la Justicia dictó un embargo de un millón de pesos sobre sus bienes para otorgarle la excarcelación y dispuso que "se mantenga en libertad ya que ejerce el cargo de presidente municipal". Se le prohibió además salir del país, y debe presentarse todos los viernes en el juzgado e informar en caso de que debiera ausentarse de su domicilio por más de tres días.

