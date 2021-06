Las 8 facturas que truchó Patria al Hombro: productos de limpieza en una carnicería y un falso corralón

La semana pasada, PERFIL reveló el escándalo que daba cuenta de facturas truchas por al menos 4 millones de pesos de la cooperativa Patria al Hombro, que explícitamente manifestó formar parte del Frente de Todos, y que tiene acordado recibir 25 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social este 2021. Acusan que su referente está de ambos lados del mostrador: dirige sin cargo la cooperativa y trabaja en la cartera que le otorga los fondos públicos.

A partir de una denuncia interna en el propio Ministerio que conduce Daniel Arroyo sobre las irregularidades de la cooperativa es que PERFIL llegó a la primera factura de Emsergen SA, por $ 648.743,92, en donde se detalla la compra de materiales de construcción por parte de la cooperativa. Este medio se puso en contacto con dicha empresa, que desmintió vender materiales de construcción. Lejos de ser un corralón, la firma es una mutual que comercializa indumentaria para la Gendarmería. "No vendemos ningún material de construcción", precisaron. Más adelante, la empresa dejó de responder el teléfono cuando este portal buscaba una respuesta por las facturas apócrifas.

En aquella factura con fecha del 23 de marzo de este 2021, la cooperativa compró arena, ladrillos, hierros, cal y cemento. Pero la respuesta de Emsergen SA ante la consulta de este medio fue rotunda: "Acá nada que ver, en Emsergen SA trabajamos para una mutual de Gendarmería vendiéndoles indumentaria".

A partir de semejante incoherencia, PERFIL consultó otras siete facturas también a nombre de la cooperativa que terminaron de despejar cualquier duda. Justo en Quilmes, en la calle Andrés Baranda al 311, de donde es Miguel Romano, presunto presidente de la cooperativa, hay una carnicería de barrio llamada "La Cabaña", cuya razón social es Baglieri e Hijos S.R.L., que facturó un total de $ 3.215.311,22 en tan sólo tres meses por compras que hizo Patria al Hombro.

Y no se compró carne ni productos típicos de autoservicio en pequeñas cantidades, sino una enorme cantidad de productos de limpieza como jabón, alcohol, lavandina, guantes, trapos, desinfectante de piso, entre otros productos. “Si vas a comprar esas cantidades, no vas a un minorista. Porque ni tienen un depósito tan grande para guardar todos esos productos. ¿Por qué no fueron a un mayorista?”, lanzaron a este medio quienes empezaron a denunciar internamente en el ministerio el escándalo. “¿Qué hacen yendo a comprar productos de limpieza a una carnicería?”.

Las preguntas sin respuesta

Todas esas preguntas evitó contestar el presidente de la cooperativa, Miguel Romano: “No estoy al tanto de los gastos yo, eso lo maneja el contador”, dijo a PERFIL en la primera comunicación. Luego de publicarse la investigación, volvió a hablar con este medio pero no pudo negar la existencia de dichas facturas. "Estoy ofendido", manifestó. Lo curioso es que del Estado, en lo que va del año, cobraron 12,5 millones de pesos, y su propio presidente no está en condiciones de reconocer ninguno de estos gastos mencionados que suman 4 millones de pesos.

Las denuncias internas apuntaron a una clara intención de “hacer caja”. Es que la cooperativa está completamente ligada a Encuentro Peronista, unidad política de la cual Berardi fue y es referente, antes de que fuera designado en el Ministerio de Desarrollo como Director Nacional de Primera Infancia. “Berardi manejó y maneja a la cooperativa, y puso a Romano al frente para no estar de los dos lados del mostrador”. Curiosamente, hay fotos entre ambos y Romano en su propia cuenta de Instagram se define como referente de Encuentro Peronista.

Desde la Secretaría de Economía Social que dirige Emilio Pérsico y de la propia cartera social aseguraron a este portal que aún no recibieron la rendición de la cooperativa con los detalles de sus gastos, por lo que no confirman las irregularidades. Y es que de eso depende el cobro de la segunda parte del programa, por otros 12,5 millones de pesos. Si bien las facturas podrían ser omitidas de dicha rendición al Estado, en los registros de la AFIP existen. "El Ministerio ahora está trabajando con nosotros a partir de este tema", confirmó Romano a PERFIL.

El 9 de diciembre del 2020 se gastaron $ 485.070,85 y tan sólo cinco días después, se volvió a comprar exactamente los mismos productos, mismas cantidades y se gastó nuevamente el mismo monto de casi medio millón de pesos. Lo curioso es que también en ese mismo 14 de diciembre del año pasado hay otra factura diferente por $ 481.047,60 también por los mismos productos de limpieza.

El 28 de diciembre se volvió a comprar allí por $ 483.570,45. Y ya iniciado el 2021, el 4 de enero, la cooperativa cambió su dirección de facturación de Sarmiento 643 a Triunvirato 3691, es decir que se mudó desde el centro porteño al barrio de Urquiza. En la factura de aquel día fueron $ 480.829,80. El 8 de febrero de este año volvieron a comprar esos mismos materiales por $ 481.080,27.

Y la última compra del 30 de marzo de este año por $ 318.641,40 fue facturada por "Autoservicio La Cabaña" cuya razón social es Roxana Daniela Baglieri, a diferencia de las anteriores, aunque en una clara concordancia con La Cabaña de "Baglieri e Hijos". No obstante, la dirección no es la misma: si bien sigue siendo en el partido de Quilmes, la factura figura en la calle Catamarca al 603, en donde las imágenes de Google Street View no muestran ningún autoservicio ni comercio minorista.

