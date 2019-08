A un año de la explosión de una escuela en Moreno, cuestionan a Vidal: "Nunca llamó a las familias"

La vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar docente Rubén Rodríguez fallecieron el 2 de agosto de 2018 a raíz de una explosión ocurrida en la Escuela N°49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. A un año de la tragedia, uno de los maestros del establecimiento educativo, que era compañero de las víctimas, se refirió a las muertes y aseguró que "María Eugenia Vidal nunca llamó a sus familias".

"Hoy estamos en la escuela. Es segura, pero a un año de la tragedia hay más 50 escuelas en Moreno que no están habilitadas y no se puede cocinar", expresó Hernán Pustilnik durante una entrevista al programa Habrá Consecuencias de El Destape Radio. Y aclaró: "Todas las escuelas de Moreno tienen comedor porque es importante para la zona, pero no pueden darle de comer porque no hay gas".

Vidal habló de la explosión en la escuela de Moreno: "Son días de duelo"

Ese día, la explosión sucedió alrededor de las 7, poco antes del inicio de la jornada escolar. Según creen los investigadores, habría sido originada por una pérdida de gas que había sido denunciada con anterioridad por los integrantes de la comunidad educativa. Unas 24 horas antes del hecho, el Consejo Escolar había enviado a un gasista a revisar las instalaciones.

Así quedo por dentro la escuela luego de la explosión

Tras las muertes, organizaciones sociales y sindicales de las 272 escuelas del municipio comenzaron a denunciar las malas condiciones en las instalaciones de gas de cientos de establecimientos, el gobierno provincial inició un plan de refacciones en conjunto con el intendente Walter Festa, y las clases debieron suspenderse de agosto a diciembre.

Recién una semana después de la tragedia, Vidal publicó una carta en la que habló de las muertes. "Para mí y para todos los bonaerenses estos fueron días de mucha tristeza por el fallecimiento de Sandra y Rubén en la Escuela N°49 de Moreno. Son pérdidas que nos conmueven y nos duelen profundamente, por eso entiendo la impotencia y el enojo de los familiares y de toda la comunidad educativa", escribió la gobernadora.

No obstante, este jueves, en la previa al aniversario, Vidal intentó utilizar la situación de los colegios en la provincia de Buenos Aires para atacar a la oposición. “Nos dejaron las escuelas sin gas, hospitales destruidos, rutas sin hacer, una policía con un alto grado de corrupción y al Pata Medina siendo parte del sistema”, dijo durante el Foro del Cambio, que reunió a referentes y precandidatos a intendentes a fines a Juntos por el Cambio.

Quiénes fueron las dos víctimas fatales de la explosión en la escuela de Moreno

"No hubo relación en este año con el gobierno de Vidal. A un año de la tragedia María Eugenia Vidal nunca llamó a las familias de Sandra y Rubén", aseguró Pustilnik. Por otro lado, el docente se refirió, también, a la decisión de la Gerencia de Exhibición del INCAA de la cancelación esta semana de la exhibición de Escuela bomba, dolor y lucha en Moreno, el documental que se iba a presentar en el Cine Gaumont por el aniversario de la explosión.

"Nos dijeron que como el INCAA no había participado del documental Escuela Bomba no se podía proyectar en el Gaumont. No aceptamos la censura", explicó el maestro. "Sandra y Rubén eran dos personas excepcionales, siempre de estar pendientes de los chicos. Agradezco a la vida que me cruzó con ellos. Los chicos recuerdan a Sandra y Rubén con mucho cariño", concluyó.

AB/FF