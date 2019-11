Emilio Monzó criticó la confrontación y llamó a "cultivar la artesanía del diálogo y defender la política"

Emilio Monzó, crítico las políticas de confrontación y sostuvo, a días de la asunción del presidente electo Alberto Fernández, que a partir de ahora es tiempo de "cultivar la artesanía del diálogo".



"Cultivar la artesanía del diálogo, de los vínculos, del entendimiento con el otro, de la cercanía genuina con el ciudadano es una de nuestras obligaciones", subrayó Monzó. El presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri con sus dichos nuevamente se diferencia de Marcos Peña, a quien considera como uno de los responsables de la confrontación en el país.

Emilio Monzó se emocionó y lloró en la Cámara de Diputados

"Debemos practicar la vocación de escucha; una escucha que no debe ser 'para la foto' ni limitarse a los tiempos de campaña", expuso Monzó en una columna publicada hoy en el diario La Nación.



Y agregó: "Tiene que ser una escucha comprometida y consecuente, para entender los problemas profundos de un país teñido de contrastes y apremiado por urgencias".



Emilio Monzó: "Voy a colaborar con cualquier gobierno para lograr la unidad de los argentinos"

La columna de opinión fue en el mismo que utilizó al realizar un balance de su gestión en el salón de los Pasos Perdidos el pasado 13 de noviembre , que contó con la presencia de diputados de todos los bloques y los referentes sindicales de los empleados legislativos, Monzó destacó la importancia de la palabra "consenso" y llamó a terminar con los gobiernos que "son tomados por la corte o los obsecuentes" y llevan al "fanatismo" y al "aislamiento del líder político de la realidad".

El diputado oficialista pidió "terminar con ese tipo de gobiernos y comenzar a colocar a funcionarios que tengan responsabilidad y prestigio propios", al advertir que "a los funcionarios con prestigio propio hay que convencerlos y no ordenarles, porque el funcionario con prestigio propio siempre va a mirar a la gente".

"Tuve la ilusión en estos últimos cuatro años de poder volver a recuperar la unidad de los argentinos y lamentablemente eso no ha ocurrido. Me duele mucho que todavía los argentinos no estén unidos, que no hayamos eliminado la grieta pero voy a colaborar con cualquier gobierno para poder lograr la unidad de todos los argentinos", aseveró el titular de la cámara baja ante los aplausos de legisladores y trabajadores.

