Julio Garro denuncia campaña sucia tras un escrache por las inundaciones en La Plata

por Bàrbara Defoix

En las últimas horas empezó a circular un video en el que se ve como una vecina de la Asamblea de Inundados de Tolosa denunció durante un acto al que asistió el intendente de La Plata, Julio Garro, que en febrero de 2018 hubo dos muertos por las inundaciones y le dijo al jefe comunal que no estaba ahí para aplaudirlo si no para quejarse "por las obras inconclusas". Desde el Gobierno platense denuncian que se trata de una grabación manipulada para ensuciar la campaña del funcionario de Juntos por el Cambio.

El episodio ocurrió el fin de semana pasado durante un acto en Los Hornos. La grabación fue publicada en la página de Facebook de la Asamblea Inundados Tolosa el domingo 29 de septiembre. Junto a las imágenes, consignaron: "En un encuentro programado por el Parque recreativo Los Hornos, se apareció sorpresivamente el intendente Garro para hacer campaña utilizando la presencia de Inundados. Dijo un montón de mentiras, habló de concientizar, cuando aún no sabemos que hacer si nos inundamos. Pero los sobrevivientes del 2A le decimos basta!! No formamos parte de su campaña política!! No nos use!!! Ésta es una mínima parte de la respuesta a todas sus mentiras!!!".

En el video se puede ver como la mujer tomó la palabra durante el acto y empezó a recriminarle al intendente platense la ineficacia de las autoridades: "Hubo dos inundaciones importantes y en febrero del 2018 murieron dos personas que nadie supo si murieron electrocutados pero porque entró el agua de las casas de esas personas, una nena y un hombre. Y de eso ningún diario habló y perdóneme intendente pero yo no soy hipócrita, yo no vengo a aplaudirlo, vengo a quejarme porque de las reuniones que hemos tenido hemos sacado poco y nada".

Luego, la mujer denunció que algunas de las obras que se inauguraron están inconclusas y también elevó sus reproches a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien el miércoles 2 de octubre se reunió con vecinos de La Plata que sufrieron la trágica inundación en 2013. La mandataria se entrevistó con residentes del barrio Parque Castelli que fueron beneficiados por las obras hidráulicas.

Escuchamos la angustia de esas familias que se inundaban cada vez que llovía, y por eso hicimos las obras para que vuelvan a dormir tranquilos. Hoy con @juliogarro fuimos a visitar a vecinos de La Plata y a celebrar con ellos. Se podía, y se puede ❤ pic.twitter.com/imnQr6NlY5 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 2, 2019

"Las obras no están completas entonces no hay que inaugurarlas. Un vestido no me lo puedo tener si solo tengo las mangas, Y estas obras están así, con las mangas, a medio hacer, hay terminadas pero si todas no están conectadas no sabemos cómo van a funcionar. O sea que no podemos dormir tranquilos como en alguna vez dijo la gobernadora Vidal, porque nos seguimos inundando y nos seguiremos inundando", disparó la mujer tres días antes de la visita de la gobernadora bonaerense.

Por último, la mujer afirmó que la inversión debería ir enfocada a asumir que no se pueden impedir las inundaciones, sino coexistir con ellas y que la construcción "indiscriminada" de edificios altos es la que genera que haya más inundaciones en La Plata.

"Quiero que sepan La Plata es una ciudad inundable, no importa las obras que le haga, se va a seguir inundando y hay que tener infraestructura para eso. Hay que hacer las casas nuevas de distinto modo, no hay que hacer grandes torres porque eso también perjudica el escurrimiento del agua", sostuvo la vecina. El jefe comunal fue criticado también porque en la grabación se lo puede ver con el celular en la mano mientras la señora hablaba.

Fuentes cercanas a Garro indicaron a PERFIL que se trata de "un video editado" en el que el material se cortó. "No es la totalidad de lo que dijo sino una parte. Lo están manipulando buscando dañar políticamente pero la vecina dejó en claro que Julio fue el primer intendente que se puso a trabajar para solucionar este problema que tiene la ciudad con las inundaciones a la par que criticó duramente a la candidata Florencia Saintout por estar apoyada ‘por todos los que inundaron la ciudad’", consignaron.

"Las obras del plan estructural están finalizadas y el municipio se encuentra trabajando con la provincia para avanzar con otro plan de obras complementarias. A la par que en el lugar donde fue el acto se está ejecutando un reservorio hídrico para la zona de Los Hornos como iniciativa del Municipio", precisaron.

Asimismo, desmintieron que se haya inaugurado obras inconclusas: "Las obras están y gracias a ello la ciudad hoy tiene un nivel de escurrimiento del agua que ha logrado una ciudad más segura. A eso se sumó la creación del SAME, el comité de emergencia más moderno de la provincia, una Defensa Civil dotada con equipamiento para actuar ante una emergencia. Lógicamente siempre faltan cosas. Pero la gestión fue la primera en 135 años de historia que hizo las tareas necesarias para que los vecinos puedan vivir más seguros sin riesgo a inundarse".

También negaron que haya registro de muertes causadas por inundaciones en La Plata. "Hay mucha manipulación política que no le interesa jugar con la vida de la gente. Son los mismos que en 2013 abandonaron a la gente arriba de los techos por 24 horas y ocultaron los muertos de la inundación", retrucaron.

