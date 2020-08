Malestar en el Congreso por la postergación de la discusión del aborto para 2021

A dos años del rechazo del proyecto de ley de interrupción legal del embarazo, la discusión volvió al ruedo mediático con una nueva postergación del Poder Ejecutivo respecto al envío del texto y la alternativa de tratarlo recién en 2021.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero confirmó anoche que el tema no llegará al Congreso y justificó que "si no hubiéramos tenido pandemia, se iba a debatir este año".

Con solo cuatro meses de sesiones ordinarias por delante, bajo el formato virtual tanto en Diputados como en el Senado, y la urgencia por el tratamiento del Presupuesto 2021 que se comenzará a discutir en septiembre y el avance de la Reforma Judicial que ya arrancó en el Senado, el oficialismo no está dispuesto a sumar un nuevo debate.

Aborto: a dos años del rechazo del Senado, en las redes reclamaron la legalización

El presidente Alberto Fernández buscó suavizar hoy la negativa de Cafiero, ante el malestar que generó la postergación tanto entre las legisladoras defensoras del pañuelo verde como de la militancia a favor del aborto que pretendía retomar el tema en 2020.

"En cuanto pueda lo voy a mandar. Es un tema que la Argentina debe resolver", sostuvo el Presidente en declaraciones a Futurock, en alusión al proyecto cuya elaboración comandó la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra que dijo que el proyecto está "listo".

"Tengo muy en claro que cualquier momento sirve a otros para dividir a la sociedad en un momento en que tenemos que estar unidos por la pandemia. Tan pronto pueda lo voy a mandar. Después tendrá la discusión parlamentaria", indicó Alberto Fernández.

"Marcha" en redes sociales por el aborto legal

Desde la UCR, la diputada nacional Josefina Mendoza sostuvo en diálogo con PERFIL que el hecho que "no se trate este año me deja la impresión que el oficialismo busca más la conveniencia electoral que la convicción política. Las mujeres seguimos abortando en clandestinidad incluso en circunstancias de pandemia que muchas veces agravan la situación".

De acuerdo a la lectura de la bonaerense, "seguro el oficialismo querrá usar esto el año que viene para acercarse al voto joven, una lástima. Yo sigo pensando lo mismo, esto es un derecho y los derechos no esperan. El oficialismo se había mostrado a favor pero después dijo que no era una urgencia, sin embargo ahora mete el tema de la reforma judicial".

Más allá de la especulación de que el tema se podría aprovechar para la campaña 2021, el funcionamiento del Congreso en años electorales por lo que desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito desconfiaron de que esa sea la idea, cuando el foco estará puesto en la disputa por las bancas.

"Guardaron el pañuelo verde", admitieron desde la militancia que colmó las calles en el 2018 y está dispuesta a volver a hacerlo una vez que se salga de la cuarentena y se retome el debate. No obstante, en los últimos días hubo una fuerte campaña a través de las redes sociales con el hashtag #Abortolegal2020, que da cuenta de la presión para que entre dentro del cronograma de este año.

Aborto legal: Alberto Fernández enviará el proyecto al Congreso "tan pronto se pueda"

En la Coalición Cívica también sorprendió la novedad sobre la decisión de patear el tema ya que a diferencia de 2018, cuando solo hubo un voto a favor de parte del porteño Juan Manuel López, contra los nueve restantes que integraban el bloque liderados por Elisa "Lilita" Carrió que votaron en contra.

El nuevo jefe de bloque Maximiliano Ferraro, por ejemplo, se expresó en muchas oportunidades a favor de la ILE, como las diputadas Mariana Stilman y Mónica Frade, y el propio López que sigue en su banca.,lo que por lo menos hizo cambiar la distribución de fuerzas en la bancada donde ya no está Carrió.

Por su parte, Nicolás Del Caño, diputado del Frente de Izquierda, buscó desacreditar la justificación de parte del Poder Ejecutivo acerca de los costos que podría significar para el Estado la interrupción legal del embarazo en medio de la pandemia de coronavirus.

"Asociar que no presentar ni tratar este año en el Congreso el proyecto de aborto legal tiene que ver con la carga o presión sobre el sistema de salud desconoce el impacto de los abortos inseguros sobre ese sistema y no hace más que dar la idea de que la salud de las mujeres es algo menos importante o menos urgente. Terminar con el aborto clandestino no presiona al sistema de salud", insistió Del Caño en declaraciones a PERFIL, dejando en claro el rechazo a la estrategia del oficialismo.

En 2018, el entonces oficialista PRO tuvo una mayoría de votos en contra del proyecto con 35 votos negativos y 17 a favor. La diputada María Luján Rey no participó de aquella discusión porque es legisladora desde 2019, pero ya sentó su postura a favor. Sin embargo, explicó a PERFIL que "el aborto legal, seguro y gratuito es un debate que nos debemos, pero en este contexto no creo adecuado tratarlo. A mí entender requiere de sesiones presenciales que permitan escuchar todas las voces. No tengo dudas que llegará el momento de saldar esa deuda, pero no es este".

De esta manera, Rey se alineó con la otra estrategia que surgió en los últimos días desde la oposición y que consistió en rechazar la continuidad de las sesiones remotas, para dar lugar a la presencialidad, sobre todo en aquellos temas que requieren profundidad en su tratamiento como es la reforma judicial.

Su colega de bloque, la diputada Adriana Cáceres enfatizó que "es necesario que Gobierno Nacional envíe cuanto antes el proyecto de legalización del aborto, porque es una cuestión de derechos humanos. Continuar postergando su tratamiento marcaría un retroceso". Cáceres puso como ejemplo la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que en este contexto "avanzó en el protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo, dando cuenta que si existe voluntad política no hay barreras para dar respuestas a la agenda de las mujeres".