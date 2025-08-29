El vocero Manuel Adorni se expresó este viernes, a 10 días del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, y sostuvo que si los dichos son reales "estamos ante un escándalo sin precedentes". Se trata de la primera respuesta oficial del Gobierno Nacional luego de la filtración.

En su cuenta social de X, el funcionario escribió: "En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Fin".

El posteo de Manuel Adorni hablando del caso que salpica a Karina Milei

El audio de Diego Spagnuolo que complica a Karina Milei y los primos Menem

Todo comenzó con una grabación que se viralizó donde se oye una voz que sería la de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En un fragmento del audio, el exfuncionario dice: “Lule lo que está haciendo es que está choreando de una manera… Él (por Javier Milei) no está metido, pero es toda gente de él. Yo hablé con el presidente. (Le dije) ‘Javi, está pasando esto, esto y esto’. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo”.

3% viral: Lluvia de memes y videos contra Karina Milei por el escándalo de las coimas

Diego Spagnuolo con los hermanos Milei y Martín Menem

En otra parte de la grabación, Spagnuolo explica el mecanismo que se usaría para estafar al estado: “Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos. A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente… a la primera que se van a llevar presa es a Karina”.

Este hecho fue denunciado por el abogado Alejandro Díaz Pascual, quien habló de “los hechos de corrupción relacionados a la contratación millonaria realizada con omisión de los procedimientos legales”, acusando a la Droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker y vinculada a los primos Martín y “Lule” Menem.

Esta acusación se basa, a su vez, en una revelación anterior del periodista Tomás Méndez, quien contó que Spagnuolo “recibió presiones de Eduardo ‘Lule’ Menem, primo de Martín Menem, para avanzar con la contratación (de Suizo Argentina), y posteriormente fue citado por Martín Menem a la Cámara de Diputados”.

