A casi un año y medio del tuit que lanzó la cripto $LIBRA la causa no tiene imputados y aún no se llamó a declarar a testigos directos

A casi 18 meses del tuit presidencial que promocionó la criptomoneda $LIBRA aquel 14 de febrero de 2025, la causa judicial no tiene imputados y aún no se llamó a declarar a testigos directos. El viernes 3, el día del partido que enfrentó a Argentina con Cabo Verde en el Mundial de Fútbol, el juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió excluir de la condición de querellantes a cinco damnificados, que invirtieron ese día y se consideraron estafados.

“La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, posteó el presidente Javier Milei en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025. La publicación incluía el link de Viva la Libertad y el contrato para invertir.

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Caso $Libra: Juan Grabois presentó una apelación por la exclusión de querellantes

Un informe preliminar de Cibercrimen de la Policía Federal que se conoció en el mes de junio dio cuenta que Milei realizó la publicación en X ese día a las 18:38, unos 20 minutos después de la creación de la moneda. Este dato contradice la explicación del Presidente, que afirmó que lo había copiado de Internet. El documento señala que antes de la publicación en X del primer mandatario no se podía comprar. Y añade que una única billetera creó esa criptomoneda y pertenece a Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis.

Causa $Libra: uno de los damnificados apeló su exclusión como querellante y dijo que la sentencia de Martínez de Giorgi es “arbitraria”

El tuit quedó fijado hasta después de las 12 de la noche. Milei lo borró una vez que se produjo el colapso de $LIBRA, que en esas primeras horas había tenido un crecimiento exponencial de su valor. La estafa, afirman, estuvo en que la ganancia se la llevaron unas pocas billeteras virtuales que manejaban información privilegiada y la mayoría de los inversores perdieron todo.

Con el correr de las horas, el tema fue creciendo y tomó mayor relevancia. En ese momento, Milei publicó un segundo tuit en el que afirmaba que no conocía el proyecto. “Luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, posteó en X.

Cuando se conoció ese informe de Cibercrimen de la Policía Federal, el diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA en la Cámara baja, rechazó la idea de la improvisación. "El twit de Milei no fue improvisado. La dirección de compra del token, que el Presidente hizo pública, la tenían solo el creador y sus socios. Solo de ellos la pudo obtener Milei. Hubo planificación previa, un token concentrado, una estrategia de difusión organizada y la promoción presidencial que fue determinante para inflar el valor de $LIBRA. A ver si los llaman a indagatoria de una buena vez...".

Caso $LIBRA: se debilita la coartada de Javier Milei tras un nuevo informe policial

El 17 de febrero, en una entrevista Hayden Davis dijo que en el momento del lanzamiento él estaba con gente que representaba a Milei, en Estados Unidos. “No me hagan el enemigo público número uno. No es que yo lo hackeé o algo. Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono”, aseguró.

Por el momento ni Davis, CEO de Kelsier Ventures, ni los organizadores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy fueron citados a declarar.

El vínculo

El periodista Rodis Recalt escribió en Noticias que las pruebas del vínculo de Davis con Milei están a la vista. Hubo reuniones en Casa Rosada de las que participaron, además de Davis, Novelli, que ofició de nexo local para acercar al norteamericano con el Presidente. También Glenn Heard, a quien Davis presentaba como su tío y decía que era amigo de Donald Trump. En la semana de dicha reunión Davis y Heard viajaron a Vaca Muerta con la mira puesta en analizar negocios.

Según Recalt, Mauricio Novelli conoció a Davis en un evento de criptomonedas en Denver. Luego se volvieron a ver en Dubái, en un encuentro similar. Novelli tiene un emprendimiento de cursos de trading, donde tuvo contratado a Milei en 2021 como profesor virtual, y ese vínculo decidió explotarlo comercialmente al organizar el evento Tech Forum en Argentina, donde estuvo el Presidente como principal orador.



Quién en Hayden Davis, el empresario cripto que le habría pagado US$ 5 millones a Milei

En primera fila de aquel evento en el Hotel Libertador estuvieron todos los involucrados en el caso $LIBRA: su socio en NW Professional Traders, Jeremías Walsh; Hayden, Tom y Gideon Davis; el CEO de Kip Protocol, el singapurense Julian Peh; el CEO de la plataforma para comprar criptomonedas Cube Exchange, Bartosz Lipinski; Manuel Terrones Godoy, youtuber y socio en Tech Forum; y Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores en temas de criptomonedas y recurrente speaker en eventos de tecnología, donde suele ser la voz del Gobierno en estos temas.

Más apelaciones

El diputado y dirigente social Juan Grabois, presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal sobre la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió apartar a los querellantes de la causa por la presunta estafa de la criptomoneda. La presentación de Grabois se suma a la que hizo este miércoles el abogado Nicolás Oszust, quien representa a Martín Romeo.

Ahora la definición quedó en manos de la Sala I de la Cámara Federal integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes deberán definir si aceptan que permanezcan los querellantes o avalan la decisión de Martínez de Giorgi de apartarlos. Este lunes, el presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi, candidatos para la Sala I. Bruglia y Bertuzzi llegaron a ese rol vía traslados durante el gobierno de Mauricio Macri.