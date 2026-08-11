A fines de junio el presidente Javier Milei firmó 47 designaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales que tenían acuerdo del Senado pero dejó afuera a María Verónica Michelli, la única que quedó marginada del Boletín Oficial en esa tanda. Michelli es la cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. A más de un mes de esa marginación, Michelli todavía no inició acciones en la Justicia y por ahora, según sondeó PERFIL, prefiere no hablar con los medios de comunicación.

Michelli es secretaria del Tribunal Oral Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desde hace 16 años y trabaja en el Poder Judicial desde hace 32. En diálogo con PERFIL el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que podría presentar un amparo para que la designen en otro cargo.

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Quién es María Verónica Michelli, la candidata a jueza que vetó Karina Milei y es cuñada de un periodista

La explicación del Gobierno es que el tribunal para el que fue designada (el TOF 3 de La Plata) todavía no está habilitado. Voceros del ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, dijeron a PERFIL que “aún no se rubrican los pliegos cuyos tribunales no han sido habilitados” y mencionaron, además del caso de Michelli, los de Carlos Fabián Cuesta y María Julia Sosa.

Cuesta y Sosa, también candidatos a integrar el TOF 3 de La Plata, pasaron la prueba de la comisión de Acuerdos del Senado pero al igual que Michelli, no fueron designados por el Ejecutivo. Sosa es secretaria del juez federal Julián Ercolini y Cuesta reviste como secretario del TOF 3 de San Martín.

Michelli en tanto ingresó al Poder Judicial en octubre de 1994 como auxiliar administrativa y desde entonces fue escalando: trabajó como auxiliar, escribiente auxiliar, oficial mayor, oficial mayor relator y, desde 2009, es secretaria

Una decisión discrecional del Ejecutivo

El abogado Jorge Alberto Dieguez afirmó que “la decisión de retirar un pliego es discrecional del Ejecutivo” pero aclaró que discrecional no es igual que arbitraria. A su juicio, en la falta de designación de Michelli hay “ciertos indicios de un acto discriminatorio”.

A principios de junio, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió a Michelli en su oficina del Senado. En ese momento el Gobierno todavía intentaba retirar el pliego de la candidata a jueza, algo que finalmente no ocurrió; se trató en la Cámara alta y fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, entre ellas la jefa del bloque de LLA en el Senado Patricia Bullrich, en otra de sus acciones de diferenciación del Gobierno, que algunos juzgan de independencia política.

En una nota con Modo Fontevecchia, Dieguez deslizó que Villarruel podría designar a Michelli cuando esté a cargo del Ejecutivo, en caso de viaje de Milei. Sin embargo, el Presidente salió del país varias veces desde fines de junio (una de ellas a fines de julio a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú) y Villarruel no firmó ningún decreto para designar a Michellli ni a sus colegas Cuesta o Sosa.

Experto en derecho constitucional: “Si Milei se va de viaje, Villarruel puede firmar el nombramiento de Michelli”

Dieguez mencionó como antecedente al caso de Michelli, el de Juan Manuel Yalj quien fue designado juez subrogante del juzgado federal 2 de San Martín cuando regía una ley de subrogancias anterior al fallo "Rosza" de la Corte Suprema. En paralelo, concursó para ocupar el cargo en una vocalía de la Cámara Federal de San Martín.

Yalj entró en la terna y fue seleccionado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Obtuvo el acuerdo del Senado y como juez subrogante de San Martín, el 30 de septiembre de 2011, ordenó detener al dirigente sindical Rubén "Pollo" Sobrero en el marco de una huelga ferroviaria. Según Dieguez la acusación a Sobrero por asociación ilícita “causó un profundo malestar en el Poder Ejecutivo” y se buscó hacerlo renunciar al concurso para camarista en el tribunal de San Martín, no al cargo de juez.

El caso Michelli y el "capricho" de Milei

Un intento anterior de Michelli

A María Verónica Michelli ya la habían propuesto para el cargo de jueza del TOF 1 de La Plata durante el gobierno de Mauricio Macri. En diciembre de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, incluyó su nombre en una publicación en el Boletín Oficial.

Según el sitio Perycia, en ese momento la ascendieron desde el puesto 29 hasta el 19 luego de impugnar antecedentes y dar la entrevista y su promoción habría sido impulsada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.