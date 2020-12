Aborto legal: Weretilneck pide cambios pero el FdT no quiere que el texto vuelva a Diputados

El senador nacional de Juntos Río Negro Alberto Weretilneck pasó en las últimas horas a integrar el grupo de los "indecisos" en torno al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se tratará el próximo martes 29 de diciembre en el recinto del Senado.

Weretilneck ha mostrado una postura afín al sector verde y era contabilizado dentro de los probables votos a favor de la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo pero desde su entorno dejaron trascender que tiene intenciones de abstenerse al momento de la decisión.

Es que el ex gobernador patagónico durante la discusión del dictamen presentó al presidente de la Comisión de Salud Mario Fiad una nota en la que le explicitó algunos cambios que tenía interés en incorporar al proyecto.

Verdes y celestes se preparan y la Iglesia incide en el Norte

"Se está trabajando para sacar la mejor ley, como vino de Diputados", aclaró a PERFIL una fuente parlamentaria del oficialismo consultada sobre la posibilidad de que sean tenidos en cuenta los reclamos de Weretilneck.

Es que si finalmente se incorpora alguna modificación, el texto debería volver a Diputados para confirmarse los cambios o, en su defecto, insistir con el proyecto original y abriría una nueva instancia de negociación en la Cámara baja que ya se creía superada.

El senador por Río Negro propone entre otros puntos que en el caso de que se produzca una violación en mujeres de más de 13 años, solo se permita la interrupción del embarazo "hasta el momento de viabilidad fetal" que contempla las 22 semanas y pide excluir el requisito de una denuncia penal previa para simplificarlo con una declaración jurada.

También pretende excluir a los médicos de la obligación de actuar en una interrupción voluntaria del embarazo si es que la vida de la mujer no corre peligro.

💻"Si la ley no contempla, no cuida, no respeta y no protege a los equipos de salud, les puedo asegurar que esta ley en 2 años no tiene quien la ejecute y quien la lleve adelante", advierte @Weretilneck