Adorni y su mujer gastaron 85 millones de pesos con las tarjetas en un año

El año pasado el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti gastaron $85,1 millones de pesos con tarjetas de crédito, según reveló este sábado el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Los gastos tienen un volumen muy distinto al que compartieron cuando Adorni no estaba en el poder. Sólo el año pasado gastaron a un promedio de 7 millones por mes, cuando el ministro coordinador tenía un sueldo de 3,5 millones de pesos. Por entonces Angeletti era monotributista.

Entre diciembre de 2023 y marzo de este año la pareja gastó 176 millones de pesos con sus tarjetas VISA, American Express y Mastercard. No tuvieron atrasos ni mora. Al mismo tiempo, según reconstruyó La Nación, tuvieron 196 débitos desde sus cuentas en pesos para cancelar sus deudas en las tarjetas de crédito. La pareja utilizó dinero registrado en sus cuentas bancarias para pagar los vencimientos. Las operaciones contrastan con los dólares usados en efectivo para viajar al exterior, señar un departamento y arreglar la vivienda en el country Indio Cuá.

Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito porque se acumulan inconsistencias entre sus declaraciones públicas, su patrimonio declarado y distintos movimientos económicos. La causa está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita. En el expediente hay una conjunto de gastos que la Justicia estima en más de 400 mil dólares desde que Adorni asumió: 245 mil dólares para refaccionar la casa del country, 185 mil dólares en operaciones inmobiliarias y casi 35 mil dólares en viajes, entre otros a Nueva York, Aruba y Bariloche. No es todo: además tiene compromisos por cancelar por unos 335 mil dólares.