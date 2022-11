Alberto F sobre su candidatura: “Haré todo para que no vuelva a ganar el macrismo”

Alberto Fernández deja París con dos objetivos cumplidos: haber logrado que el oficialismo y la oposición de Venezuela vuelva a conversar un año después de que se haya roto el diálogo y avanzar en un reclamo más firme contra la guerra desatada por Rusia en Ucrania, planteo que llevará junto a Emmanuel Macron al G20.

El presidente francés fue el anfitrión de la visita de su par argentino al que hizo partícipe de cada actividad oficial y les queda aún compartir algunas actividades juntos en Indonesia. A once mil kilómetros de Buenos Aires, Fernández escapa a la discusión interna sobre su candidatura y asegura que hará todo lo necesario para ganar. Sobre la disputa dentro del Frente de Todos por bono o suma fija, ante PERFIL y otros medios que cubren la gira confirma que la ayuda llegará a través de un bono.

—¿Piensa llevar una propuesta concreta a la Cumbre de Líderes del G20 sobre la guerra en Ucrania? ¿Analizaron la posibilidad de que usted y Macron se dirijan a algún punto del mundo para encontrar justamente a las dos partes y ver si se puede llegar a un acuerdo?

—La propuesta no debe ser una propuesta de un país individual sino que debe ser una propuesta más amplia y por eso insisto en que la discusión salga del Hemisferio Norte y se traslade a todo el mundo. Cuando participamos en el G7, la idea fue decir que no era un problema de la OTAN con Rusia ni era un problema de Europa con Rusia, ni era un problema de Rusia con los Estados Unidos, era un problema del mundo y que el Hemisferio Sur estaba pasándola muy mal. En un escenario en el que la FAO está preanunciando una hambruna que va a alcanzar a trescientos millones de habitantes que en su mayoría están en el Hemisferio Sur vengo planteando que encontremos una solución entre todos, que salgamos de la lógica bélica de dos que se pelean y tratemos de buscar una solución global. Quiero que Argentina esté sentada en la mesa de la solución, porque quiero encontrar una solución. Lo que quedamos con el presidente Macron es hablar con otros líderes en el G20 para ver si podemos tener algún tipo de acciones más concretas en favor de constituir una mesa, que recupere el diálogo y que empiece por el cese del fuego. También insisto en que todas las partes asuman un compromiso por no usar armas nucleares ni bombardear centrales energéticas nucleares.

—En Indonesia se volverá a encontrar con la titular del FMI, Kristalina Georgieva ¿Insistirá con la quita de sobrecargos y cree que se puede volver a crear como para la pandemia un fondo de emergencia, en este caso vinculado a la guerra de Ucrania y su impacto en el mundo?

—En la última charla que tuve con Kristalina Georgieva le planteé las dos cosas. Le hice notar cómo los efectos de la guerra estaban dañando a todo el mundo y que a la Argentina concretamente la guerra le costó 5 mil millones de dólares que debimos pagar de más como consecuencia del costo de la energía, del costo de los fertilizantes y del costo de los alimentos. Y le volví a plantear la necesidad que, de una vez por todas se revisen los sobrecargos que a nuestro juicio son mecanismos muy injustos que afectan a los países más castigados por las deudas y que en un caso como Argentina, además es consecuencia de un endeudamiento absolutamente irresponsable que se tomó. Al hablar con Macron le pedí que por favor Francia nos acompañe con el planteo.

—¿Antes de la reunión que mantuvieron para restablecer el diálogo entre el oficialismo y la oposición en Venezuela hubo algún contacto con Estados Unidos para que se pueda avanzar en el desbloqueo económico?

—El Consejo de Seguridad de los Estados Unidos sabe perfectamente mi posición en este punto, con lo cual podré llamarlo una vez más y decirle por enésima vez lo que creo. Logramos que vuelvan a sentarse a una mesa los que tienen que discutir, los venezolanos. Las sanciones económicas no son solo de los Estados Unidos, ayer mismo la Unión Europea prorrogó las sanciones a Venezuela, con lo cual necesitamos que todos revisen este tema. Toda lógica que suponga marginar a un país o a una población solo trae malestar y desgracia para esos pueblos. Es un buen inicio para reiniciar las conversaciones y ver de qué manera podemos ir superando los escollos que ha debido enfrentar Venezuela para que rijan ya plenamente los derechos humanos y rija plenamente la democracia. El objetivo es que los venezolanos encuentren una solución. El objetivo contrariamente a lo que nos pasó en los años de Donald Trump es no intervenir como países en Venezuela sino acercar a los venezolanos a que ellos encuentren una salida y en todo caso, ser nosotros una suerte de garantes de los compromisos que se van asumiendo.

—Se va a cumplir un año del acto del Día del Militante en el que planteó dirimir las candidaturas en una gran interna ¿Sigue pensando lo mismo? Y a la luz de los cuestionamientos surgidos desde La Cámpora, ¿puede eventualmente declinar su candidatura?

— Lo que dije el 17 de noviembre es lo que creo. Creo que esa idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que los partidos políticos no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. El resto son todas especulaciones, falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año.

Mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar la Argentina. Y para eso haré todo lo que deba hacer para que no vuelva a ganar el macrismo. Todo lo que deba hacer.

—Hizo la presentación formal de Cecilia Todesca para la presidencia del BID. Esto requiere una negociación en términos regionales ¿Está trabajando y hubo conversaciones para lograr avances?

—Nosotros fuimos muy críticos de la actitud de Estados Unidos cuando puso a Claver-Carone de presidente del BID. Rompió una tradición de muchos años, de que la presidencia estaba en manos de países latinoamericanos. La ruptura de ese acuerdo siempre quise que viniera por una decisión del gobierno americano de dejar sin efecto esa propuesta y volver a llamar a elecciones para que Latinoamérica elija un candidato. Pero no ocurrió.

El presidente que propuso los Estados Unidos se fue por otros motivos. El BID fue creado en el año 59, la Argentina es uno de los principales accionistas, junto con Brasil tiene el 11% de las acciones. Somos los segundos después de Estados Unidos que tiene alrededor del 30% de las acciones.

Desde el año 1959 la Argentina jamás presidió el BID. ¿Por qué Cecilia Todesca? Porque la conozco muchísimo, sé de sus cualidades personales, de su capacidad técnica, de su inmensa honestidad. Lo que queremos no es imponer un candidato, es tratar de lograr un consenso donde todos veamos en ese candidato al mejor candidato para la región.

Confirmado: habrá bono de fin de año

—¿Por qué el Gobierno optó por el bono para los trabajadores y no por la suma fija? Algunos socios del Gobierno venían reclamando esto último.

—Porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente y hay que dejar funcionar las paritarias. Interferir con una suma fija en los salarios más bajos, también genera muchos problemas porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios que no tengo ninguna duda, lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad. Lo que nosotros tenemos que recuperar es el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos y confiamos en que el método de la paritaria es el método adecuado. En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio.

—¿Cómo?

—Como bono.

—¿Cuándo?

—Cuando lleguemos a Buenos Aires lo veremos.