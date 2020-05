Alberto Fernández: "La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo"

El presidente Alberto Fernández cuestionó esta noche a los sectores de la oposición que piden abrir la economía y reclamó que "no mientan más", al tiempo que advirtió que no le van "a torcer el brazo".

"Hay opositores que gobiernan y otros que no gobiernan, que en Twitter convocan, con gran imprudencia, al descuido de la gente", resaltó el jefe de Estado en la Quinta de Olivos.

En Presidente comparó la situación de Argentina con la de Suecia, donde no se hizo una cuarentena estricta y con la de Estados Unidos, y destacó: "He dado todos estos datos para terminar con esta discusión, no me van a torcer el brazo".

"El lugar más conflictivo que tenemos es el AMBA, y quienes están a mi lado piensan igual que yo", enfatizó Fernández, acompañado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Comenzó marcando el punto económico: "A todos nos preocupa mucho la economía".

"La cantidad de casos se logró relantizar un poco más (...) Las cosas están ocurriendo como las venimos pensando y planeando. Hemos sido muy estrictos en este tema. Digo la sociedad argentina. Que han escuchado nuestro pedido de cuidar y de cuidarse. Lo siguen haciendo de un modo magnífico. Tenemos un enorme orgullo del comportamiento de nuestros ciudadanos".

En otro momento, señaló: "Argentina representa el 0,3 por ciento de los casos de América". "Para pasar a la reapertura progresiva, donde el Estado nacional empieza a dar excepciones, hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea de 25 días. Eso se logró en toda la Argentina menos en AMBA: En conclusión se dispondrá que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, CABA y GBA, todo lo demas pasa a la fase 4. El AMBA sigue en fase 3".

"Si los resultados se invierten y retrocedemos, volveremos atrás". El jefe de Estado dijo tener un "enorme orgullo" por el comportamiento de los ciudadanos en el contexto de la pandemia de coronavirus y consideró que la Argentina está "logrando los objetivos" planteados para controlar el avance de los contagios.

En ese sentido, sostuvo que Argentina logró con "éxito" controlar la pandemia de coronavirus, a partir del riguroso cumplimiento del aislamiento social y afirmó que el país representa el 0,3 por ciento de los casos de Covid-19 de América.

"La situación de Argentina es un situación bastante controlada, si se compara con otros países de la región, como Ecuador, Brasil y Chile", manifestó.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue dispuesto por el titular del Poder Ejecutivo el 20 de marzo último por la pandemia de coronavirus, con los primeros casos que comenzaron a detectarse en el país.

La primera prórroga fue decidida el 31 de marzo, la segunda el 12 de abril y la tercera el 27 de abril.

