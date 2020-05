Alberto Fernández anuncia el sábado la extensión de la cuarentena hasta junio

Alberto Fernández define en las próximas horas cómo continúa el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina. Tras regresar, en la mañana de este viernes 22 de mayo, de su visita a Tucumán y Santiago del Estero, el presidente se prepara para el ya tradicional anuncio que realiza cada dos semanas: la cuarentena se extenderá, en este caso hasta principios de junio. La mayoría de las provincias podrán decidir qué zonas liberan en base a la cantidad de casos de coronavirus, pero en el Área Metropolitana de Buenos Aires no habrá flexibilización por el momento.

El anuncio del jefe de Estado será por la tarde del sábado 23 de mayo en la quinta de Olivos. Antes, el mandatario se reunirá con su equipo de expertos y hablará por videoconferencia con los gobernadores, quienes pasarán a manejar el detalle de las actividades permitidas en cada provincia.

Durante el viaje de Fernández al norte del país, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se reunió en Casa Rosada con ministros de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con quienes definió que "sólo el personal esencial" podrá utilizar el transporte público interjurisdiccional en la próxima etapa de la cuarentena en el AMBA.

El testeo a contactos estrechos, la nueva grieta entre Ciudad y Provincia

El objetivo es ser "más rigurosos con el transporte interjurisdiccional" y "se reforzarán los controles" en la próxima etapa de la cuarentena. En ese marco, indicaron que "se definió de consenso ninguna flexibilización más", por lo que "en AMBA no se abre nada nuevo", debido a los crecientes nuevos casos de coronavirus.

Por ese motivo, según publicó Noticias Argentinas, se va a "limitar lo más posible el tránsito entre Ciudad y Provincia", ya que "la idea es que interjurisdiccional sea muy rígido el paso" con la ayuda de "controles físicos y tecnológicos. Lo que va a quedar abierto es muy de cercanía, reforzar bastante los controles y los permisos para circular porque se ha multiplicado bastante el tránsito".

En Santiago del Estero visité Mega Alfalfa Argentina, una empresa agroindustrial que trabaja cumpliendo el protocolo sanitario, y recorrí obras de infraestructura que se realizan con inversión del Estado nacional.



"Armémonos de paciencia, la cuarentena no puede ser un sacrificio, porque no puede ser un sacrificio cuidar nuestra salud", planteó el Presidente al ser consultado sobre la continuidad del aislamiento durante su recorrida por las provincias. Además, reiteró que "queda en cada gobernador quedará la decisión de qué actividad se abre y cuál no" y remarcó que está "contento" porque los mandatarios provinciales "han actuado con responsabilidad" durante la pandemia, aunque "no todos tienen la misma suerte" que en el interior, donde hay menor cantidad de casos de coronavirus.

Respecto a la continuidad de la cuarentena en el AMBA, expresó: "No vamos a hacer nada que no debamos hacer. En mi querida ciudad de Buenos Aires, por más que a los porteños no les guste, hablo de la salud de todos".

