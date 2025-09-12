Parece que Alberto Fernández tiene ganas de volver de los cuarteles de invierno, aprovechando el momento político difícil de su sucesor. Este viernes lo “corrió” con los perros, un tema sensible y probablemente hiriente para Javier Milei.

El exmandatario posteó en sus redes unas fotos de su mascota Dylan junto a un cachorro llamado Lennon. En IG, asumiendo la voz del perro (que además desde siempre tiene su cuenta propia), escribió: “Les cuento que no ando bien de salud (el perro, según se entiende) y llegó para hacerme compañía Lennon”.

“Ahora hablan de otros ‘perros consejeros’”, lanza Dylan, mostrando capacidad de chicana.

Para celebrar, enseguida: “Dylan y Lennon juntos!!! El sueño de Alberto cumplido”,obviamente por las leyendas musicales Bob y John.

Dylan y Lennon, los perros de Alberto Fernández

Si volvemos a la realidad y el que habla es el expresidente, en los comentarios le fue bastante bien. Le reconoces que "por lo menos están vivos". Incluso hay quienes comparan su gobierno con el actual con algo de nostalgia y elogian algunas de sus medidas para compensar los efectos de la pandemia. No todos, pero sí muchos de los usuarios.

Otros le hacen consultas sobre los perros u otras temáticas y en muchos casos reciben respuestas del expresidente.

Dylan fue un personaje central en el impulso de Alberto Fernández a la presidencia en 2019. Las fotos paseando con el perro por Puerto Madero eran valoradas y compartidas a la hora de reivindicar el rostro humano del candidat, luego mandatario.

El expresidente sigue respondiendo en la Justicia por las causas de violencia contra Fabiola Yañez y por las irregularidades por los seguros. Sin embargo, en estas últimas semanas aprovechó el escándalo de los audios que afecta al Gobierno para reaparece en redes y medios.

