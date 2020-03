Alberto Fernández: "Vamos a poner el esfuerzo en terminar con la desigualdad de una vez"

Tras establecer lo que será la agenda legislativa con su discurso en el Congreso en la que la mujer y la igualdad de género fueron dos ejes importantes, el presidente Alberto Fernández volvió a reafirmar que esta cuestión será uno de los ejes de su gestión durante un acto realizado por la Sindicatura General de la Nación.

Fernández participó de la actividad “Mujeres argentinas en el gobierno” por el mes de la mujer trabajadora, donde destacó que, como parte de su compromiso político, el Gobierno tiene el “imperativo moral de construir una sociedad igualitaria, sin discriminados, sin perseguidos, sin descalificados y donde todos tengan las mismas oportunidades, cualquiera sea su género”.

Argentina registró un feminicidio cada 35 horas en lo que va de 2020

“En los inicios del siglo XXI es imperdonable vivir en una sociedad que soporte y tolere esas cosas si no es a costa de la vergüenza propia”, manifestó el jefe de Estado en referencia a las situaciones de discriminación, desigualdad y violencia de género que persiste en el país. “Como a mí no me gusta vivir avergonzado voy a hacer todo lo posible para que eso se termine”, agregó.

Los temas de género también ocupan un espacio en nuestra agenda de gobierno, dijo Alberto ante la Asamblea Legislativa

Esta semana volvieron a activarse las alarmas cuando se reportaron en apenas tres días numerosos femicidios. El lunes pasado el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” difundió que en lo que va del 2020, 63 mujeres fueron asesinadas en la Argentina. Lo que equivale a una muerte cada 23 horas.

Para el Presidente, esta situación “no es una cosa simple que se resuelve por ley. Es una cultura que hay que cambiar, es una prédica de años, son costumbres arraigadas”.

Gráficos | 2019 fue un año récord en femicidios: hubo cerca de uno cada 24 horas

En la actividad estuvieron presentes la Primera Dama, Fabiola Yañez, el síndico General de la Nación, Carlos Montero, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

De la jornada participaron también la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda Pérez, la titular de la Dirección General de Impositiva (DGI), Virginia García y la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología, Susana Mirassou.

B.D.N.