Alberto Fernández: "Si ajustar es ordenar las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, utilizó la palabra "ajuste" para referirse a las medidas económicas tomadas por su gobierno gracias a la aprobación de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. "Si ajustar es ordenar las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste”, afirmó.

Al ser entrevistado en el programa La Rosca (Todo Noticias) el mandatario aclaró que "a diferencia de otros ajustes, este no está pagado por los que menos tienen, sino por los sectores que están en mejor situación". Se trata, explicó Fernández, de “una ley que tiende a ser solidaria con los que menos tienen y volver a poner en marcha el aparato productivo”, aseguró.

“El concepto de ajuste históricamente en Argentina esta asociado a un ordenamiento de cuentas ordenado a partir de actuar sobre sectores mas débiles”. “Nosotros no estamos haciendo ese concepto histórico de ajuste”, afirmó el mandatario. La ley, explicó, afectará “a los que exportan, producen petroleo, metales, el campo, todos los que están en mejor situación con sus bienes personales” y está “en favor de quienes peor están”. “Hay que pagar un plan contra el hambre que va a costar 100 millones de pesos”, aseguró.

Fernández aseguró que su intención es "ordenar las cuentas públicas, que es el ABC del buen gobierno, para equilibrar el ingreso y salida de recursos, y eso efectivamente lo estamos haciendo sin recurrir a los que menos tienen. Por eso el concepto de solidaridad”. “No me preocupa la palabra ajuste”, aseguró. “Estamos ajustando a los que están más holgados en favor de los que menos tienen. Antes no era así”. “La idea es sacar del pozo a los que están peor”, agregó.

“La clase media se va a ver beneficiada”, dijo, poniendo como ejemplo los 35 millones de pesos que se inyectaron en la economía de Concordia (Entre Ríos) tras la habilitación de 6.000 tarjetas de alimentos que beneficiaron a supermercados y comercios locales. “No es verdad que el ajuste este sobre la clase media, está sobre quienes gastan dólares para viajar al exterior. Lo que le pasa a la Argentina es que se quedó sin un bien preciado que se llama dólar, hay que cuidarlo, porque con esos dólares compramos insumos para seguir creciendo.

Refiriéndose a las retenciones impuestas al sector agrario, dijo que “no quiero desalentar al campo, por eso esta vez tendrán un sistema de reintegro que no tenían con la 125. Yo aprendí, dos veces no cometo el mismo error. Yo les garanticé que iban a tener eso”. “Estamos trabajando para que el campo sea un socio y parte de la solución, y lo es, ellos no tienen que ver al gobierno como un agresor. Les estamos pidiendo un esfuerzo tal vez mayor”, reconoció.

“El peronismo no se queja porque esto, que si quieren pueden llamar ajuste, lo estamos haciendo a favor de la gente", reconoció Fernández. Que el peronismo unido permite sacar esta ley como salió, no tengo dudas. Vamos a seguir trabajando unidos con los trabajadores, yo voy a cumplir cada una de las cosas que dije. Esta ley es para salir de la urgencia, no es el final, sino la condición mínima para empezar a poner orden”.

