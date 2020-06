Axel Kicillof: "Hay acuerdo para ir a una mayor restricción"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó que en la reunión en Olivos con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hubo un "acuerdo para ir a una mayor restricción" de la cuarentena por el coronavirus.

El mandatario provincial reiteró que en los próximos días habrá que "reducir drásticamente la movilidad" si se mantiene el ritmo de crecimiento de casos de coronavirus como el actual en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde deberán imponerse "mayores restricciones".

"En la reunión acordamos que hay que referirse al AMBA como un todo. La pandemia empezó en la Ciudad de Buenos Aires, de manera más intensa. El problema no es quién está más infectado y quién menos. No puede ser que los crecimientos de un lado afectan a los de otro. En la última semana subió muy fuerte la cantidad de contagios", manifestó Kicillof en diálogo con Radio Con Vos.

Cuarentena: Fernández, Kicillof y Larreta acordaron volver atrás si se aceleran los contagios

En esa línea, agregó: "Si la tendencia sigue tal como está hoy en crecimiento de casos, durante unos días más, vamos a tener que ir a mayores restricciones rápidamente. Hay acuerdo para ir a una mayor restricción. Cuanto antes tomemos una decisión, mejor".

Kicillof también se refirió a la situación de las camas de terapia intensiva ocupadas: "Cuando asumí la gobernación teníamos en el conurbano 2.590 camas de terapia intensiva, hoy tenemos 3701 camas, esto es privado y público, de las cuales 1950 camas están utilizadas al día viernes. Si sigue creciendo el número, las camas se van agotando. Nadie quiere llegar a una situación de saturación del sistema".

"Hay que reducir drásticamente la movilidad. Hay menos cuidados desde el punto de vista individual. Ir anticipando la medida para que se puedan preparar todos para esta etapa, poner un plazo", expresó.

Hay municipios del conurbano con 70% de ocupación en terapia intensiva

"Estamos generando desde la semana pasada mayores restricciones al transporte público y más controles. Bajó muy fuertemente la movilidad interjurisdiccional", señaló.

Finalmente, sobre el Banderazo del sábado en todo el país en rechazo a la expropiación de Vicentin, comentó: "Vi por la tele una manifestación a la que no quiero calificar. La idea es que esa empresa no termine desguasada y que los productores cobren. Una convocatoria de acreedores que termina en quiebra eso no se busca".

ED