Bullrich confirma que irá al desfile de Piazza en un nuevo gesto de autonomía para con Javier Milei

La senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no se detiene. Hoy por la noche está dispuesta a hacer un nuevo gesto de autonomía dentro del Gobierno de Javier Milei. Según confirmaron fuentes cercanas a la jefa del bloque, hoy estará presente en el desfile que organiza el modisto y diseñador Roberto Piazza, un mediático defensor de las ideas libertarias.

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Se trata de un espectáculo benéfico que combina moda y música y busca recaudar fondos para la Fundación Roberto Piazza. El espectáculo se desarrollará en Señor Tango en el barrio de Barracas, y Patricia asistirá junto a uno de sus dirigentes más cercanos, el diputado Damian Arabia.

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Este nuevo desafío de Bullrich llega luego de la pelea que el presidente Javier Milei tuvo con Piazza a raíz del espectáculo en el que cantaría junto a Fátima Florez, y que fue contado con lujo de detalles por el sitio MDZ.

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Según la información difundida por el periodista Nicolás Gallardo, dentro de los pedidos del Presidente también se encontraba una solicitud para que la diputada Lilia Lemoine formase parte del coro. Piazza no accedió a los pedidos de Milei, y el Presidente estalló en gritos.

En contrapartida, Patricia asistirá y se mostrará junto a Piazza. En el entorno de la senadora señalan que “son muy amigos”, y que no hay nada desafiante para con la Casa Rosada con su presencia. Sin embargo, la postal de Bullrich en el desfile benéfico de Piazza se dará luego de varios movimientos en los que la senadora por la Ciudad, se desmarcó.

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La última controversia fuerte fue por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, que terminó siendo aprobado con 44 votos y generó un cismo dentro del oficialismo. A eso se suma lo que contó PERFIL durante el fin de semana: la activación de la Ley de Biocombustibles fue una decisión de Bullrich, sin consulta previa en la Mesa Política.

También hubo ruido respecto de los votos del radicalismo en relación al capítulo de extranjerización de tierras dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que debió volver a comisiones.

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Como si fuese poco, ayer Bullrich volvió a moverse en las redes sociales con el objetivo de generar “conversación”. Posteó un video con imágenes de ella en el Senado musicalizado con el clásico tango “Se dice de mí”, pero esta vez cantado por la Joaqui, una idea aportada en el equipo de comunicación por el legislador Juan Pablo Arenaza, dirigente de estrechísima confianza de Bullrich.

El mensaje fue claro: “Voy a seguir haciendo lo que hago”, según trascendió. ¿La veremos esta noche disfrutar de los trajes de largo?