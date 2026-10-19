¿Bullrich vice de Milei o se corta sola? Un estudio revela dónde la prefieren sus posibles votantes

Jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich es un personaje clave del Gobierno en el Congreso. Pero su alto perfil, sus repetidos desmarques y su arenga a "defender el modelo" en las próximas elecciones evitando nombrar a Javier Milei, alimentaron la incógnita sobre el lugar que pretende ocupar en la contienda. Se sabe que la exministra de Seguridad quiere ser alguna vez Presidenta, pero no está claro aún para cuándo lo piensa. En ese sentido, un estudio de redes de la consultora Reputación Digital podría ayudarla en su análisis.

La pregunta sería: ¿Bullrich debería ir en una fórmula con el actual mandatario o le convien cortarse sola e ir por todo?

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Las menciones en las redes no equivalen a los resultados de una encuesta, pero funcionan como indicios. En su relevamiento, la consultora registró que 7 de cada 10 de esas menciones hablan de la senadora como vice de Milei. Es decir, la "ven" en ese lugar.

Un dato relevante: de cada 100 opiniones libertarias, 63 son de respaldo. Conclusión sencilla: la quieren adentro, al menos la mayoría.

Los "tres destinos" de Patricia Bullrich

El informe dividió las menciones en los tres destinos posibles para Bullrich. Con un 70% gana la "vice" de Milei. Un 27% la "ve" para Presidenta, aunque de esas intervenciones la mitad provienen de cuentas opositoras. Solo un 3% piensa que puede llegar a ser jefa de Gobierno porteño.

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¿Cómo le va en las menciones específicas de los libertarios? Además de ese 63% de respaldo, hay un 22 % que le pide "mano dura", es decir sigue identificándola principalmente con sus ideas y su gestión con la seguridad.

Mientras, un 9% no toma partido y son muy pocos los que la critican, solo un 6%.

Datos a favor:

- Pese a sus desmarques ("que el proyecto reelija", el reclamo por Discapacidad, el video de Lali, entre otros) la temida palabra "traidora" casi no apareció en las menciones. Solo en un 1%.

- En cuanto a sus cruces com la vicepresidenta Victoria Villarruel, sale ganando: 6 de cada 10 menciones la festejan.

Un dato en contra:

- No suma público de "afuera": las menciones de adherentes al PRO (su espacio antes de la llegada a La Libertad Avanza) y de personas identificadas con el "centro" son apenas el 4% de la conversación.

Ficha técnica:

Fuente: Sapiens, plataforma de escucha social de Reputación Digital. Período 1 de julio al 5 de octubre de 2026. Corpus 183.136 menciones únicas de 67.269 autores Plataformas X (95%), Facebook, Instagram, YouTube, notas de medios, radio y TV. Comunidades Red de retuits. Se ubicó el 78% de las menciones de X. Límites: la comunidad se mide en X. El tono mide el texto y no la postura frente a Bullrich.

LT