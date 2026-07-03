Bullrich ya tiene en el Congreso tantos diputados como el PRO y Karina armó un operativo para contenerla

El miércoles 24 de junio, cuando Martín Matzkin juró como diputado nacional por La Pampa en reemplazo de Adrián Ravier, Patricia Bullrich estuvo en el recinto para verlo. Se abrazó con Silvana Giudici, con Damián Arabia, con los legisladores que llegaron a las filas libertarias de su mano. La escena parecía protocolar. En el fondo era la consolidación de un espacio que ya tiene volumen de juego propia: con Matzkin adentro, el ala bullrichista dentro del bloque de La Libertad Avanza pasó a tener 12 diputados. La misma cantidad que el PRO completo hoy. El doble de los que tiene el radicalismo. Más que Provincias Unidas y que Innovación Federal. Una fuerza parlamentaria propia, bautizada como el sector "patricio" puertas adentro del Congreso, que opera formalmente dentro del oficialismo pero que en temas sensibles puede moverse con criterio propio, como la propia ex ministra demostró con el caso Adorni.

El Gobierno lo sabe. Y le preocupa. Por eso, Karina Milei tiene encendidas las alarmas y activó una serie de medidas para controlarla. La primera fue crear un nuevo grupo de WhatsApp que incluye a los senadores de LLA, a la propia Karina, al nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli, al asesor Eduardo "Lule" Menem y a Ignacio Devitt. La segunda fue más concreta: encargarle a Santilli la negociación legislativa directa, sacándole protagonismo a Bullrich. El mismo miércoles que asumió, "el Colo" fue al Senado a negociar Zonas Frías sin que Bullrich llevara el hilo. Si bien ya como ministro de Interior tenía un rol fundamental en la negociación de leyes con gobernadores, ahora mostró estar mucho más encima.

Diego Santilli en la jura como jefe de Gabinete.

Los 12 nombres del bullrichismo en Diputados

El núcleo duro del ala bullrichista en Diputados lo forman Damián Arabia y Silvana Giudici, los dos dirigentes de mayor confianza que Bullrich tiene allí desde sus tiempos en el PRO. Arabia siguió a su jefa cuando esta anticipó su declaración jurada en pleno escándalo Adorni. Giudici ocupa el cargo estratégico de secretaria parlamentaria del bloque que preside Gabriel Bornoroni y cuestionó públicamente al juez Carlos Mahiques cuando pidió a Casación que los magistrados revelaran sus contactos con fuentes periodísticas.

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Por qué el PRO de Mauricio Macri le vuelve a dar una vida a Adorni en el Congreso

Los otros siete nombres del bullrichismo clásico son Sabrina Ajmechet, María González Estevarena, Carlos Almena, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Bongiovanni, Patricia Vázquez y Verónica Razzini, todos parte de la estructura libertaria pero que puertas adentro le responden a la senadora. A ellos se suman los exradicales Mariano Campero y Luis Picat, que se pasaron a las filas libertarias de su mano. El doceavo es Matzkin: el pampeano que fue su subsecretario de Articulación Federal en Seguridad y que entró al Congreso después de que el karinismo intentara sin éxito que asumiera Juan Pablo Patterer, un dirigente libertario con línea directa a Lule Menem. Que haya ganado Matzkin fue una pequeña victoria de Bullrich en la interna.

Giudici, Arabia y Ajmechet.

El caso Adorni: cómo Bullrich demostró que puede mover las fichas

El caso Adorni fue el momento en que Bullrich convirtió ese capital en poder concreto. Durante semanas navegó una tensión visible: pública y repetidamente le pedía al jefe de Gabinete que esclareciera su situación, pero al mismo tiempo era parte del Gobierno que lo sostenía. El 25 de junio llegó al límite. La sesión que el oficialismo había convocado para ese jueves se cayó porque Bullrich levantó a los senadores de LLA de sus bancas (cuatro de ellos se resistieron y quedaron sentados, en un gesto de desacuerdo interno). Esa tarde llamó a Karina Milei para decirle que ya no había margen. Minutos después, Adorni la contradijo desde X. Al día siguiente, el jefe de Gabinete renunció.

En el Senado, la mayoría de los 21 senadores que Bullrich conduce fueron a la foto de respaldo a Adorni en Casa Rosada cuando Karina los convocó, incluida Carmen Álvarez Rivero, exPRO y cercana a Bullrich.

Con Adorni afuera y Santilli encima de las negociaciones, el primer test del nuevo equilibrio llega el 16 de julio, cuando el Senado tiene previsto sesionar con inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos y la Ley Hojarasca. Entre los pliegos más urgentes está la prórroga de Víctor Pesino, el camarista laboral que cumple 75 años el mes que viene y cuyo mandato vence. Zonas Frías sigue trabada porque los aliados de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires se oponen. La reforma electoral que elimina las PASO tampoco tiene los votos.

JD/ fl