Empieza la campaña sucia en la Ciudad: pegaron afiches falsos contra una cadena de supermercados

Mientras el clima pandémico expuso un principio de sintonía política entre el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno nacional, las diferencias empezaron a notarse a medida que avanzaba el coronavirus en la ciudad y, con las elecciones de medio término cada vez más cercanas, ya se empiezan a notar en las calles porteñas unos sugestivos afiches que desde el gobierno local calificaron de "fakes".

Se trata de un afiche que dice "Dejá de hacer fila en el Coto, comprá en el comercio de tu barrio. #CuidarteEsCuidarnos", con el logo del gobierno porteño y una mención contra la cadena de supermercados que dirige Alfredo Coto.

La foto la publicó el periodista Tomás Balmaceda en su cuenta de Twitter, lo que generó revuelo en las redes. Desde el gobierno porteño aseguraron a PERFIL que se trata de un afiche falso y se desvincularon de dicha campaña.

Fernán Quirós dijo que los casos bajaron pero advirtió: "Aquí no se ha terminado nada"

En octubre de 2021, se renovarán por elección directa a 127 diputados y un tercio del Senado (24 escaños). Previamente, en agosto serían las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO).

Si bien desde el gobierno porteño no apuntaron directamente a una campaña sucia desde otro espacio político, se trata de una maniobra que en las últimas elecciones se hizo más notoria en diversos afiches.

Me escribieron del Gobierno de la Ciudad. No son carteles suyos. Perdón a todos los que me dijeron que eran falsos pero no les creí (a los que dijeron que eran falsos sin darme pruebas les pido menos perdón). Borré los tweets con las fotos porque podrían traer confusión