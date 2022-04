Carlos Fara: "El cristinismo con lo moderado es incompatible"

En diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, Carlos Fara, presidente de la Asociación de Consultores Políticos dio un panorama para las próximas PASO y resaltó cuál sería el perfil ideal de candidato que pueda conciliar las internas, tanto en el Frente de Todos, como en Juntos por el Cambio. La moderación es la clave, explicó.





JF: ¿Cómo te imaginas que llega el Frente de Todos a construir candidaturas para las PASO en marzo, luego para enfrentar las PASO en agosto, finalmente para las elecciones en octubre y en la eventualidad de que no tenga un resultado positivo, como continuaría después?

CF: La conflictividad viene para largo, y va a acompañarlo hasta el final del mandato de Alberto. Sumado a las complicaciones que tiene la gestión. Desde ese punto de vista me parece que va a haber una presión importante para que efectivamente el frente no se rompa y que tengan primarias o algún gran candidato o candidata consensuado que por ahora no aparece. Eso implica quitarle la capacidad de decisión final a Cristina. Si no hay un sistema de descompresión de manera que puedan administrar las distintas ambiciones que pueden existir dentro de la fuerza, lo más probable es que se vaya ensuciando el ambiente y eso tiende a romperse a la corta o a la larga.

JF: ¿Cree que Alberto Fernández dice que él va a hacer uno de los candidatos porque no pudiera decir otra cosa sino sería el clásico ejemplo de un "pato rengo" pero que a lo mejor quizás no se presente si las encuestas no le dan bien, si continuará con el nivel de rechazo que tiene hoy?

CF: Sí, podría ser. Es razonable que el tire de la cuerda y se presente o se pre-anuncie como candidato y que al final aparezca "x" que pudiese ser una figura que oxigene y él bajarse las pretensiones. Todo lo que hace Alberto por ahora es tratar de mantener capital político.

JF: Ese "x", ¿qué características debería tener? ¿Conformar al mismo tiempo al peronismo tradicional y al mismo tiempo al kirchnerismo? ¿Tendría que ser una prenda de unión de los dos sectores?

CF: Es algo de lo que tenía Alberto en 2019, porque era la figura moderada que había criticado en público a Cristina y que logran esta reconciliación en función del objetivo mayor que era desplazar a Macri de la presidencia. Tiene qué ser un personaje moderado, con experiencia política. Lo que termina de fracasar en el experimento es que Alberto no tenía liderazgo propio. Obviamente lo busca Cristina y esta persona debería tener pergaminos políticos propios. También que pueda tener consenso de pares. Si después, logra un consenso con el cristinismo, va a ser más complicado porque el cristinismo con lo moderado es incompatible.

JF: Para que oxigene, vos decías que Alberto Fernández tenía el atributo que había criticado al kirchnerismo. ¿Tendría que ser a la vez un gobernador que hubiese tomado distancia de Alberto Fernández?

CF: No necesariamente, sino una persona que acompañe una nueva etapa. Simplemente una cara nueva que también salga de esa discusión del pasado entre Alberto y Cristina.

JF: Manzur, no sería una oxigenación, porque ya está, ¿o sí?

CF: En teoría debería serlo. El problema es que está subido a un barco al cual entra agua, con lo cual Manzur paga los platos rotos de estar en un gobierno que no está caminando bien y eso le quita posibilidades.

JF: ¿Qué gobernador decís?

CF: No hay mucha figura. Por poner un nombre, por ejemplo, estaría Capitanich más por el lado cristinista, que ya fue su jefe de gabinete y otra figura de la cual se habla mucho es Uñac, el gobernador de San Juan.

JF: ¿Figuras que no fueran gobernadores pudieran serlo también? Se habla cada tanto de Daniel Scioli, de Sergio Massa, de otros candidatos a presidente en elecciones anteriores. ¿Podrían ser aire fresco o el hecho de ya haber sido candidatos a presidente los borra del carácter que vos marcas?

CF: Perderían la frescura sin lugar a dudas. En el caso de Daniel Scioli, incluso más, por haber llegado a instancia final y haber perdido. Creo que quedó desgastado, desdibujado más allá del rol que esté haciendo ahora como embajador en Brasil.

En el caso de Massa sería un candidato bien visto por Cristina y Máximo entonces ya no tendría la frescura y la independencia que un candidato ideal debería tener.

JF: Vayamos a Juntos por el Cambio. ¿Cómo imaginas esa interna, cómo llegarían a las PASO y luego a octubre?

CF: Van a llegar menos candidatos de los que están dando vuelta. Segundo, puede haber situaciones de cruces. Esto es Horacio Rodríguez Larreta con Gerardo Morales, que está en conversación por así decirlo. O Facundo Manes.

JF: Sería una fórmula de los dos principales candidatos tanto del Pro, como del Radiscalismo. ¿No ves compitiendo al radicalismo y al Pro cabeza a cabeza?

CF: Puede pasar también, me parece que hoy la mayor puja está del lado del Pro. Porque lo tiene a Rodríguez Larreta pero también a Patricia Bulrrich y a Mauricio Macri.

Por otro lado están con el tema de si nos unificamos por ahí nos quedamos con algún premio muy grande o el premio mayor. Veo al radicalismo más en la situación de acordar hacia dentro.

JF: ¿Vos lo que decís es que se escuchan muchas disidencias en cada una de las dos coaliciones pero finalmente hay una mutua disuasión porque hay mucho para perder y que finalmente eso va a mantener unidas a las 2 colisiones porque tienen mucho más para ganar unidos?

CF: En el caso de Juntos por el Cambio tiene un enorme incentivo. A medida que va pasando el tiempo la corriente le viene a favor. En el caso del Frente de Todos, la ruptura es ir a hacer una elección, porque con un posible triunfo de la oposición, es preferible mantenerse juntos y perder y después ver qué hacemos.