Caso $Libra: al borde del quórum, la oposición busca avanza con la comisión investigadora

El bloque de la UCR, a cargo de Rodrigo De Loredo, y el PRO le harían un nuevo favor al Gobierno y no darían quórum para avanzar con la investigación del criptogate $Libra. La oposición convocó para este martes una sesión con el objetivo de conformar la comisión investigadora por la presunta criptoestafa que involucra al presidente Javier Milei y otros funcionarios, pero en las vísperas se teme que los aliados no bajen al recinto y la obstaculicen.

Sin saberse a ciencia cierta cuál es el número de diputados que se sentarán en sus bancas, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre y un sector de Encuentro Federal abren el paraguas y prevén que, en caso de que no alcancen el quórum, buscarán castigar a los vaciadores y dejar en evidencia a quienes no tienen la voluntad de investigar las responsabilidad sobre el escándalo $Libra.

"El Gobierno nos bajó varios el fin de semana, pero estamos dando pelea hasta el final. Si no hay sesión quedarán los dictámenes sin caer para insistir en otro momento donde gobernadores y otros se animen. Total la causa va a seguir avanzando en otros lugares", señaló a la agencia Noticias Argentinas un influyente diputado de la oposición dialoguista. La oposición necesita al menos 129 legisladores en el recinto para el quórum. Hasta el momento, La Libertad Avanza, el PRO y la mayoría de la UCR no aportarían sus diputados.

Entre los proyectos relacionados al caso $Libra, se encuentran los dictámenes para conformar una comisión investigadora e interpelar a los funcionarios que quedaron expuestos cuando se destapó la olla de la "criptoestafa". Pero, además, en la misma sesión se buscará aprobar una moción que emplace a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, para que trate los proyectos sobre la moratoria jubilatoria y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Precisamente, para el miércoles próximo está convocada una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, por lo que la idea es forzar mañana en el recinto el emplazamiento de Presupuesto para que se acople en un formato de plenario de comisiones a desarrollarse ese mismo día.

Los bloques que darán quórum y los que no

En el conglomerado "dialoguista" ya no vale incluir al bloque de la UCR, que volverá a prestar su inestimable ayuda al Gobierno para que no avance ninguno de los proyectos sobre $Libra, ni tampoco aquellos que plantean abrir una nueva moratoria previsional. El titular del bloque, Rodrigo de Loredo, llegó al acuerdo con el oficialismo de que no aportarán al quórum a cambio de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se digne a utilizar un rato de su informe de gestión a responder las consultas sobre el caso $Libra.

Demasiado poco pidieron para tamaño servicio: evidentemente la ayuda del radicalismo al Gobierno para que salga del aprieto en el que se encuentra pasó a un plano vocacional y no hay ninguna intención de marcarle la cancha o digitarle los tiempos. De la veintena de diputados que tiene el bloque radical, solamente tres podrían desobedecer esta línea (Julio Cobos, Natalia Sarapura y Fabio Quetglas), pero bastará con el alineamiento de los otros 17 para voltear la sesión opositora.

"En momentos complicados para el Gobierno el peronismo huele sangre y nosotros no queremos quedar pegados a eso", admitieron las fuentes consultadas de la bancada UCR. En cuanto a la moratoria previsional, en el bloque la inmensa mayoría no está de acuerdo con la persistencia de ese mecanismo de inclusión jubilatoria y se inclinan por otros instrumentos que tengan en cuenta la proporcionalidad de los aportes para el cálculo de los haberes.

En el PRO tampoco se sumarán a la ofensiva opositora: Mauricio Macri ya gastó la cuota de rebeldía en la sesión del Senado para hacer caer los pliegos de la Corte y fue en ese terreno donde le hizo sentir a Milei el fuego amigo. En Diputados, la bancada amarilla está presidida por Cristian Ritondo, quien le imprimió al espacio un tono más violáceo por sus acuerdos con LLA en la provincia de Buenos Aires. La interna porteña que sostienen los primos Macri con los libertarios tiene menos tierra fértil para filtrarse que en el Senado.

Con este panorama, en la oposición contabilizaba para el quórum a 92 de los 98 integrantes de Unión por la Patria, a 9 de los 12 de Democracia para Siempre, a 8 de los 15 de Encuentro Federal, los seis de la Coalición Cívica, los cinco del Frente de Izquierda y los tres rebeldes de la UCR.

Hasta ahí, y siempre suponiendo que ninguno se ausente, la cuenta daba 123 y a lo sumo podrían arrimarse algunos diputados más a sus bancas como los santafesino Roberto Mirabella y Mario Barletta, la mendocina Lourdes Arrieta y el santacruceño Sergio Acevedo. Para el quórum son necesarios 129.

