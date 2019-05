Causa Vialidad: Alessandra Minnicelli salió a defender a su marido Julio De Vido

Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, se sumó a las protestas de la senadora Cristina Fernández de Kirchner por el inicio del juicio oral por la causa “Vialidad” en la que se investiga a su marido, detenido en el penal de Ezeiza, por corrupción en la obra pública. En su mensaje, la exsíndica General Adjunta de la SIGEN cuestionó el supuesto delito que le atribuyen a su pareja.

El expediente investiga un presunto fraude al Estado para favorecer al empresario santacruceño Lázaro Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante la gestión kirchnerista. El abogado Maximiliano Rusconi está a cargo de la defensa del exministro de Planificación Federal.

En la mañana de este martes 21 de mayo, en la cuenta de Twitter del ex funcionario detenido que es administrada por su familia, se compartió una imagen con un mensaje de Minnicelli en el que se mostró crítica por las acusaciones que pesa contra su pareja.

“Para quienes no lo sepan, la ‘maniobra’ que se le imputa a Julio De Vido en esta causa, para ‘direccionar’ la obra pública a la Provincia de Santa Cruz consiste en haber firmado las PLANILLAS de Redistribución presupuestaria, un trámite administrativo normal y habitual en su gestión como Ministro, que realizaba junto con el Ministro de Economía y el Jefe de Gabinete”, consideró.

Compartimos un comentario de Alessandra Minnicelli en relación con la causa “Vialidad”, cuyo juicio comienza hoy. pic.twitter.com/X1uhyFUXcx — Julio De Vido (@JulioDeVido) May 21, 2019

En el caso llegan acusados varios miembros del desaparecido ministerio de Planificación que durante toda la gestión kirchnerista estuvo a cargo de De Vido. El ex funcionario es uno de los principales señalados junto al ex Secretario de Obras Públicas José López. Además de ellos serán juzgados Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional, y Santiago Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública que se encuentra detenido en el caso y primo hermano del expresidente, entre otros.

La causa es instruida por el juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El caso fue elevado a juicio oral en marzo del 2018 y este martes se da comienzo al debate -que se espera que dure entre 12 y 18 meses- alrededor de las 11:30 horas en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

B.D.N./FeL