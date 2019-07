Claudia Rucci repudió la candidatura del exlíder montonero Fernando Vaca Narvaja: "Hubiera pedido perdón"

Claudia Rucci es hija de José Ignacio Rucci, el sindicalista asesinado el 25 de septiembre de 1973 a manos de la organización Montoneros, que sin embargo nunca reconoció en público el crimen. La dirigente, ahora candidata a senadora bonaerense de la Tercera Sección electoral por el oficialismo, repudió a Fernando Vaca Narvaja, ex líder de la organización armada, por postularse a la intendencia de la localidad rionegrina de Bariloche.

"No puedo dejar pasar por alto que fue partícipe fundamental de la 'resistencia' al gobierno democrático elegido por el 62% de los argentinos el 23 de septiembre de 19732", expresó la diputada nacional (con mandato cumplido) a través de una carta abierta difundida en sus redes sociales, en la que pidió las disculpas del exmontonero.

Rucci agregó "que esa resistencia, lejos de llevarse adelante en el marco de la democracia, la llevaron adelante a los tiros, por ejemplo asesinando 48 después de esa histórica elección a mi padre, quien era secretario general de los trabajadores argentinos y referente fundamental del recientemente presidente electo Juan Domingo Perón".

Mi respuesta a las declaraciones de Vaca Narvaja en Bariloche. Publicado por Claudia Rucci en Miércoles, 26 de junio de 2019

Vaca Narvaja lanzó la semana pasada su candidatura por la intendencia de Bariloche con el partido Unión por el Movimiento Popular (UMP), que apoya a la fórmula Fernández-Fernández, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El exmontonero, de 71 años, emitió a fines de junio un video, donde hace un recorrido por su trayectoria en la función pública en Río Negro y en la provincia de Buenos Aires. Allí, reivindica su lucha y la resistencia contra la dictadura cívico-militar.

"En lo personal, me he desempeñado como ministro de Obras Públicas en la provincia, como presidente del Tren Patagónico, como secretario de industria en la provincia de Buenos Aires", detalla Vaca Narvaja. Luego señala: "Y como todos saben, he pertenecido a la organización Montoneros participando en la resistencia a las dos últimas dictaduras cívico militares que asolaron nuestro país. He afrontado estas responsabilidades con compromiso militante, con honestidad y haciendo realidad aquello que, en equipo, se había proyectado".

El exjefe Montonero Fernando Vaca Narvaja se postuló como candidato a intendente de Bariloche

Ante las imágenes, Claudia Rucci expresó: "A mi y a mi familia nos hubiera dado mucha paz que además de lo que mencionó hubiera reconocido el error de haber atacado la voluntad popular expresada en las urnas, a la democracia y al derecho a la vida de quien pensaba distinto. Y hubiera pedido perdón...". En el spot, el dirigente manifiesta también su apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos. “Queremos construir el futuro con todos y todas. Por eso los convoco a acompañar a Alberto y Cristina para transformar la ciudad. Por eso decimos Un Solo Bariloche", recalca.

Fernando Vaca Narvaja es el único sobreviviente de lo que se conoció como la Masacre de Trelew: en 1972, un grupo de montoneros escapó de la cárcel de Rawson y planeaban volar a Chile para buscar asilo. Pero fueron encontrados y fusilados, y de esa masacre sobrevivieron cinco personas incluido Fernando; luego tres de ellos fueron desaparecidos o asesinados por la dictadura militar, y Enrique Gorriarán Merlo, el otro sobrevivivente, murió en 2006.

