En un escenario poco habitual en la política argentina, el senador de La Libertad Avanza por San Luis, Bartolome Abdala, asume la Presidencia de la Nación de forma provisional, cubriendo el vacío de mando dejado por la fórmula presidencial.

La acefalía temporal se generó debido a que el presidente Javier Milei viajó este fin de semana a Noruega para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana Corina Machado.

Máxima tensión en Mendoza por proyecto de megaminería impulsado por Milei que compromete el acceso al agua

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De manera simultánea, la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra fuera del país en una visita oficial a España. Este hecho se da en el marco de la conocida interna que divide a los principales referentes de La Libertad Avanza.

La ausencia concurrente de los dos mandatarios activó de inmediato el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución. Al ser el Presidente Provisional del Senado, Abdala es el tercero en la línea de sucesión y quedó automáticamente a cargo del Poder Ejecutivo desde este lunes.

El senador Abdala permanecerá en funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que se espera el regreso del presidente Javier Milei a la Argentina.

Reforma Laboral: ATE confirmó el paro del martes 9 y endurece la presión sobre el Gobierno

En medio de las tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza, la coincidencia de ambos viajes llamó la atención dentro del oficialismo y la oposición, pero desde el entorno del senador puntano remarcaron que se trata de un procedimiento institucional “normal y previsto por la ley”.

Abdala, que ya había oficiado en otras ocasiones como figura clave en el Senado por su rol en la aprobación de proyectos del oficialismo, ahora enfrenta por primera vez la responsabilidad de ejercer el Poder Ejecutivo, aunque sea de manera interina y administrativa.

La situación, inédita durante este mandato, reabrió el debate sobre el funcionamiento del Gobierno y el protagonismo que asumen los liderazgos legislativos cuando la cúpula del Ejecutivo está fuera del país. Mientras se espera el regreso de Milei para normalizar la conducción, Abdala quedará a cargo de la firma de documentos y del seguimiento de la agenda administrativa.

Qué dijo Abdala al quedar a cargo de la Presidencia: "Orgullo inmenso"

En este contexto, el presidente provisorio festejó su rol y tuiteó: "Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo".

Por último, Abdala escribió en su cuenta: "Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica" y agregó los hashtags "#TeQuieroSanLuis #TeQuieroArgentina".

BGD/ML