Conflicto en el Garrahan: imputaron al ministro de salud, Mario Lugones, por irregularidades en el manejo del hospital

Mientras se profundiza el conflicto del Hospital Garrahan, la justicia imputó al ministro de Salud de la nación, Mario Lugones, por irregularidades en el manejo de la institución pediátrica. La denuncia fue realizada por la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli.

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó hoy medidas de prueba para avanzar en la investigación de un presunto intento de forzar la renuncia del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, ocurrido en octubre de 2024. La denuncia señala que el pedido se habría producido luego de que las autoridades del hospital otorgaran un bono de 500 mil pesos al personal.

Las denunciantes consideran que el pedido de Lugones se hizo con “anuencia de sus superiores” y “de manera arbitraria y contraria a la normativa”.

En el escrito presentado ante la justicia, remarcan que "el bono entregado obedecería a una suma que habitualmente se entrega a los profesionales de la salud y que proviene de un fondo que el Consejo administra y del cual puede decidir, sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado".

Ahora, el fiscal Marijuan pidió a las autoridades del hospital de niños "un organigrama que contenga el cuadro completo de las autoridades del hospital, con indicación de sus cargos, funciones y dependencias", según informó la agencia de noticias NA.

Además, el fiscal solicitó un informe detallado sobre la composición del Consejo de Administración del Hospital Garrahan antes y después de octubre de 2024, así como copias de las resoluciones adoptadas por dicho órgano en relación con la entrega de un bono económico al personal durante ese mes.

La denuncia fue presentada por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, figuras que contemplan conductas incompatibles con las obligaciones legales y éticas que deben observar los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

Médicos residentes del Garrahan esperan el "anuncio formal" del aumento del Gobierno y convocan al Obelisco

Luego de varios días de protestas y medidas de fuerza en el Hospital Garrahan, el gobierno anunció un aumento salarial para los médicos residentes que llevaría el sueldo alrededor de $1.300.000. Sin embargo, los trabajadores del centro de salud afirman que no hubo "ninguna propuesta salarial formal" y mantienen las medidas de fuerza.

"Es muy concreto el reclamo. Un residente no puede vivir con 750 mil pesos. Y ese aumento que anuncian, como no es oficial residentes no lo toma todavía y además lo tendrán que evaluar. Con 1.300.000 pesos no se puede decir que el conflicto está resuelto", señaló Norma Lezana, Secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), en diálogo con El Destape 1070.

En paralelo, desde la Asamblea de Residentes de Pediatría del centro de salud convocaron este lunes 2 de junio a las 18hs a una "Noche de velas" en el Obelisco, en una "jornada pacifica, simbólica y colectiva" donde buscan encender "una vela por cada niño" que llega a la institución y en defensa del hospital.

