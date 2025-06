Tras protagonizar una marcha de velas en el Obelisco, los trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan advirtieron que, si no reciben una respuesta concreta por parte del gobierno a sus reclamos antes del mediodía, podrían volver a las medidas de fuerza. Mientras tanto, se mantiene el paro por tiempo indeterminado de los residentes que rechazaron el aumento ofrecido por las autoridades de la institución.

El conflicto en el centro de salud pediátrico, que ya lleva más de una semana y se convirtió en el centro de la agenda nacional, parece lejos de resolverse. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) aseguran que, desde que se dictó la conciliación obligatoria el jueves pasado, no fueron convocados a ninguna audiencia de negociación y remarcaron que esto profundizó el malestar entre el personal de salud.

“Nosotros no hemos tenido ningún aviso de reunión para llegar a un acuerdo para todo el personal de planta, becarios, residentes y contratados”, dice Norma Lezana , secretaria general de APyT a PERFIL. Y agrega: “Ante los dichos de público conocimiento del gobierno respecto de la situación del hospital, hoy al mediodía si no hay ningún llamado vamos a poner a consideración de la asamblea retomar las medidas de fuerza”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei volvió a recibir a Pedrito, "el nene libertario" de 10 años, y le respondió dos preguntas

La convocatoria fue confirmada a través de un comunicado del sindicato en el que se repasa la grave situación del hospital y se advierte que en lo que va del año ya se registran más de 200 renuncias a causa de los bajos salarios, la sobrecarga laboral y la falta de concursos para reemplazos.

“La decisión fue adoptada tras días de tensiones crecientes, difamaciones desde canales institucionales y el incumplimiento, por parte del Ministerio de Salud y la Secretaría de Trabajo, de fijar una audiencia en el marco de la conciliación obligatoria vigente”, señalan desde el gremio en el escrito.

Desde la APyT exigen una recomposición del 100% para todos los cargos y un salario inicial equiparado a la canasta familiar. También reiteraron el llamado al Congreso Nacional para que trate con urgencia una Ley de Financiamiento y Blindaje Presupuestario del Hospital Garrahan, que garantice una solución estructural y sostenida para la institución.

Por su parte, los residentes rechazaron la oferta de un bono para elevar las becas a 1.300.000 pesos y mantienen un paro por tiempo indeterminado. “Residentes no aceptó la oferta. Era a través de un bono no remunerativo que salía de recursos genuinos del hospital hasta que se resolviera a través del Ministerio y esto no fue aceptado”, explica Norma Lezana.

El Gobierno está dispuesto a vetar cualquiera de los 11 proyectos previsionales que tratará el Congreso el miércoles

El Hospital Garrahan es uno de los centros pediátricos más importantes de Argentina y es referencia para América Latina en la atención de casos de alta complejidad. En sus consultorios y quirófanos se atienden cerca del 40% de los casos de cáncer infantil de todo el país, se realizan el 50% de los trasplantes pediátricos.

Cómo fue la marcha de las velas en el Obelisco

Con una marcha de velas, los profesionales residentes del Hospital Garrahan se manifestaron este lunes por la noche en el Obelisco. Desde la Asamblea de Residentes de Pediatría del centro de salud convocaron a una "jornada pacífica, simbólica y colectiva" donde buscaron encender "una vela por cada niño" que llega a la institución y en defensa del hospital.

"Sin residentes no hay hospital, precarizados, no vamos a trabajar", es una de las consignas que cantan a coro los manifestantes que concurrieron masivamente a protestar en 9 de julio y Corrientes.

En la convocatoria también participaron familias y niños que fueron atendidos en el hospital pediátrico. “El hospital Garrahan salvó a nuestro hijo. Nosotros debemos salvar al hospital”, decía una de las banderas enarbolada por una pareja y un niño de cerca de diez años.

MC/fl