Conmovedor relato de Graciana Peñafort: "Rusia me salvó la vida dos veces"

La abogada Graciana Peñafort, muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, concedió una entrevista a Jorge Fontevecchia, en la que abrió su corazón para contar que atraviesa con "enorme angustia" la cuarentena, ya que está alejada de su familia, y que espera con ansias el hallazgo de la vacuna contra el coronavirus. Pero además habló de una "tormentosa relación" que vivió y terminó gracias a Rusia.

"Yo reflexiono sonriendo porque ese país tan lejano que llamamos Rusia tal vez me salvó la vida por segunda vez. Ironías del destino, cuando te salvó Rusia la vida por primera vez", dijo en el programa "Periodismo Puro" después de que la Federación Rusa anunciara al mundo que había terminado la búsqueda de la vacuna contra Covid-19.

En ese sentido, relató que mantuvo "una relación muy tormentosa". "A veces te pasa con las relaciones personales, estás atrapado en algo que no sabes como cómo romper, porque tu cabeza te dice que es una situación riesgosa, mala, mala para tus emociones, pero tus emociones te hacen volver a la misma puerta. Y cuando me dijo 'te venís conmigo', yo dije que no por primera vez en muchos años y sufrí muchísimo, fue una para mí fue una de las situaciones más dolorosas que yo recuerdo".

Aseguró que todo ocurrió en un "contexto horrible". "Después de pasar ese calvario, como lo he contado en alguna nota, en 2018 yo me morí dos veces. Me morí con esta decisión y su posterior consecuencia, porque además como yo no me fui. Acordamos que él se iba y volvía y que habíamos pensado casarnos y tener hijos. Y finalmente se terminó casando con otra, yo me enteré después una cosa horrible, pero no importa. Y después se murió Héctor Timerman a finales de 2018".

"Yo no recuerdo años más doloroso en mi vida personal", confesó Peñafort. "Me causa gracia porque justo estaba en contra de la vacuna y yo reflexioné y me salió muy de adentro: Mirá qué loco se me va a salvar la vida por segunda vez. Porque la verdad es que pasó el dolor, pasó como un año para que se sintiese que podía volver a respirar, fue la única manera de cortar una relación que me estaba quitando vida".

Graciana afirma en la entrevista que siente que Rusia le "salvó la vida" al llevarse a su pareja y dice que fue una de las experiencias más dolorosas que atravesó: "Eso me salvó la vida porque después que él se fue yo empecé a hacer muchas cosas que tenía muy postergadas y que necesitaba ser importantes para mí, incluso en términos de recuperar vínculos que no podía tener porque no le gustaban ese tipo de cosas. Me salvó la vida. Fue una de las experiencias más dolorosas que yo recuerdo, pero me salvó la vida.

DS/FF