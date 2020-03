Coronavirus: Bonafini quiere que Alberto indulte a los "presos políticos"

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le pidió al presidente Alberto Fernández que "indulte a los presos políticos" ante el avance del coronavirus y la amenaza que supone en el caso de que comience a haber contagios en las cárceles.

"Quiero hacerle un pedido al Presidente. Sé que los presos no quieren un indulto, porque no cometieron ningún delito, pero tenemos que terminar con esto. Le pediría al señor Presidente que indulte a los presos que hay, sean políticos o no, como los considere hoy. Que los indulte", sostuvo la dirigente oficialista.

En una entrevista con Cítrica Radio, la referente de derechos humanos consideró que "es un momento en el que tienen que estar en sus casas, porque es un peligro terrible si llega a entrar este virus en las cárceles". "Le pido lo que siento, nunca voy a mentir. Hace mucho que siento la necesidad de que los presos estén en su casa", agregó.

Le pediría al señor Presidente que indulte a los presos que hay, sean políticos o no, dijo Bonafini

Al señalarle que algunos de los ex funcionarios y dirigentes presos no quieren un indulto y esperan que sea la propia Justicia la que resuelva su situación, la referente de los derechos humanos remarcó que "hoy esas cosas hay que guardárselas en el bolsillo". "Por defender la dignidad no vas a perder la vida", señaló Hebe de Bonafini. Algunos de los ex funcionarios o personas cercanas al kirchnerismo encarceladas durante el macrismo todavía siguen presos, entre ellos el ex vicepresidente Amado Boudou, la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, o el empresario Lázaro Báez.

Por otro lado, la situación en los penales es tensa. Ayer, lunes 23 de marzo en las cárceles de Coronda y Las Flores, en Santa Fe, se produjeron dos motines en reclamo a medidas sanitarias por el avance del coronavirus y como saldo hubo cinco muertos y dos heridos.

Les piden a los presos que no compartan el mate y ventilen los ambientes

En el sistema judicial también vive una suerte de colapso por el coronavirus. Además de la feria judicial decretada hasta el próximo 31 de marzo, hubo un aluvión de solicitudes de excarcelaciones con el coronavirus como principal justificación. Detenidos por casos de narcotráfico, trata de personas, delitos de lesa humanidad y corrupción, son solo algunos de los que presentaron sus reclamos de excarcelaciones o arrestos domiciliarios. Las solicitudes, enviadas de a decenas en los diferentes tribunales, deben ser respondidas en los próximos días.

B.D.N.