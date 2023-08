El menor de 14 años detenido por el crimen de Morena Rodríguez, la niña de 11 años asesinada durante un robo realizado por motochorros en Lanús, sería el mismo que la diputada nacional del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, intentó defender de la Policía en febrero pasado.

La información fue confirmada por fuentes del municipio de Lanús a Noticias Argentinas. Según indicaron, la legisladora que integra el frente del precandidato presidencial Juan Grabois fue quien habría defendido de la Policía de Lanús al adolescente ahora detenido.

Crimen de Morena en Lanús: ya son 7 los detenidos y secuestraron la moto que habrían utilizado

Ante la difusión del hecho, la diputada se pronunció al respecto a través de redes sociales, asegurando que "es de cobardes hacer operaciones para desviar responsabilidades en un momento tan delicado". "Lamento profundamente la muerte de Morena y abrazo fuerte a su familia. Exigimos justicia y que los responsables materiales y políticos se hagan cargo de lo que les toca", escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

Y agregó: "Si hace falta aclararlo, en el hecho que intentan relacionar insólitamente con este, yo no intervine nunca en el trabajo de la policía ni en ninguna detención, solo me interpuse ante el abuso policial de pegarle entre cuatro a alguien que ya había sido detenido".

"Yo vivo en un barrio popular, con mis vecinos y vecinas sufrimos a diario estas situaciones, no nos van a venir a explicar lo que es la inseguridad cotidiana para nuestras familias", concluyó la legisladora.

El joven detenido, identificado como M.A. es un adolescente de 14 años y la moto que utilizó tenía pedido de captura activo con fecha 3 de marzo de 2023. Vecinos del barrio aseguraron que son los mismos delincuentes que atacan siempre y hasta el propio Diego Kravetz, precandidato a intendente, afirmó que hace días unos detuvieron a uno de ellos, pero que 48 horas después fue liberado.

La detención de Zaracho por defender al menor detenido

La diputada nacional fue detenida en Lanús el febrero pasado tras protagonizar un incidente con agentes policiales. Según el relato de la legisladora, intervino para intentar frenar una golpiza al advertir que un policía le daba "una patada en la cara" a un menor de edad que se encontraba reducido en el suelo por manejar una moto robada. Si bien la mujer se identificó como diputada ante los oficiales, no le creyeron y fue detenida unas horas.

Mensaje que escribió Zaracho el pasado febrero.

"Se lo decía recién al comisario. Cuando me identifiqué y dije que era diputada se me cagaron de risa. Después me reía yo de ellos y les decía ‘acostumbrate porque vas a ver cada vez más pobres en el Congreso'", detalló Zaracho a través de un video que publicó en sus redes tras los incidentes.

Efectivos de la seccional Lanús 5ta. de Villa Fiorito apresaron a un sujeto que conducía una moto robada y Zaracho, también trabajadora de la Economía Popular, intervino en su defensa porque según ella los uniformados "lo estaban agrediendo".

"Nunca no voy a intervenir si veo que la policía le pega patadas en la cabeza a un pibe de 14 años. Pasamos un momento muy feo pero lo haría devuelta por cualquier pibe del barrio", escribió la diputada nacional en su cuenta de X.

En esa ocasión, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, se sumó a Zaracho y remarcó en la misma red social: "La diputada Natalia Zaracho que no vive en un termo como el 99% de los políticos sino en Villa Fiorito defendió a un pibe que estaban fajando entre varios policias y sin respetar sus fueros la tienen secuestrada en la 5ta de Diamante, Lanus. Si la tocan a Natalia... fíjense".

Y agregó: "¿Cómo es esto? Además de diputado, ¿tenés que ser blanco y rico para que se respete la Constitución? Con todos los corruptos y criminales de la política ¿justo a Nati? Le pegaron, la humillaron, media hora en un patrullero, van tres horas en la narcocomisaria más transa de Lanús".

