Cuarentena: cronología de los seis anuncios de Alberto Fernández

El 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció el comienzo de la cuarentena en la Argentina. Desde esa fecha hasta hoy, se anunciaron ya seis etapas. El problema fue focalizándose, con el paso del tiempo, en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, gobernadas por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, respectivamente. A la espera de una nueva conferencia, que sería el jueves, el repaso de cada etapa muestra los cambios realizados y el énfasis en diferentes aspectos a medida que avanzó el confinamiento.



Primera etapa. El anuncio fue el 19 de marzo. Se planteó un aislamiento estricto en todo el país entre el 20 y el 31 de marzo. Al momento de la conferencia, el Presidente no estaba solo. Lo rodeaban el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el jefe de gobierno porteño, el gobernador de Buenos Aires y el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales. "Nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas", planteó Fernández. Y lanzó una dura advertencia: "Vamos a ser absolutamente inflexibles". La cuarentena comenzaba sin ninguna fisura dentro del sistema político.



Segunda etapa. El confinamiento siguió practicamente de la misma manera. Esta vez fue desde el 1 de abril al 12 del mismo mes. Al lado de Alberto se sentaron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Antes de anunciar la extensión, el Presidente mantuvo una reunión virtual con todos los gobernadores para acordar los términos de la cuarentena. "Esto es una guerra contra un ejercito invisible", graficó Fernández. "Es un camino que está recién empezando", agregó. No hubo mayores cambios y la estrategia fue igual para todo el territorio nacional. ¿El objetivo? Reforzar el sistema sanitario, en evidente deterioro estructural.

Tercera etapa. El anuncio fue oficializado por parte del Presidente el viernes 10 de abril. Los funcionarios presentes se repitieron: Cafiero y De Pedro. Se sumó un tercer integrante, el ministro de Salud Ginés González García. Fernández comunicó que la cuarentena seguiría hasta el 26 de abril, aunque con ciertas actividades que volvían a funcionar de manera paulatina, en consultas permanentes con los gobernadores provinciales. En el mensaje al país, el Presidente destacó los números positivos y remarcó "todos tenemos que entender que todo este enorme esfuerzo tuvo sentido, que no ha sido en vano, que nos ha permitido salvar las vidas de muchos argentinos". "Nadie sabe hasta cuando durará este martirio", admitó el mandatario. "Vamos a entrar en lo que una 'cuarentena administrada' y vamos a ir continuamente consultando con los gobernadores sobre los lugares en sus provincias que podrían ir retomando actividades, porque hay lugares en los que podemos tener ´'cuarentenas comunitarias', pueblos o ciudades que por sus características pueden volver a tener actividades", enfatizó.



Cuarta etapa. Esta vez se extendió desde el 27 de abril al 10 de mayo. Además de Cafiero, Ginés y Wado, estuvo presente una funcionaria fundamental de Salud, Carla Vizotti. El Presidente mencionó detalladamente las cinco etapas de aislamiento que debía atravesar cada distrito, aunque la diferencia entre el AMBA (la zona urbana común que conforman la CABA y los siguientes 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires) se hizo cada vez mas notoria. Por primera vez también se habilitaron a nivel nacional las salidas para esparcimiento, una hora por día y en un radio de cinco cuadras. Sin embargo se aclaró que dependía luego de cada administración la autorización final. Desde que se anunció el inicio de la cuarentena, Fernández hizo un especial énfasis en la cuestión económica: "Así como estamos trabajando en la cuarentena estamos trabajando en lo económico", dijo.

Quinta etapa. El anuncio de una nueva extensión se realizó el viernes 8 de mayo. Alberto estuvo acompañado por Larreta, Kicillof y detrás de ellos parte del equipo de infectólogos: Pedro Cahn y Mirta Roses. Esta etapa iría desde el 11 de mayo hasta el 24 inclusive. En un tono distinto a los anteriores discursos, el Presidente se mostró fastidiado con algunos comentarios de la oposición. “Toda la Argentina, menos el AMBA, todo lo demás pasa a la fase cuatro. El AMBA sigue en la fase tres. No es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad", señaló. “Si uno mira cómo evoluciona Argentina, uno se sigue dando cuenta que es una situación bastante controlada”, agregó. “No me van a torcer el brazo: voy a cuidar a la gente. Quienes están a mi lado (Horacio Rodríguez Larretta y Axel Kicillof) piensan lo mismo", finalizó.



Sexta etapa. El último anuncio abarcó desde el 25 de mayo al 7 de junio. Ahora solo estuvieron el Presidente junto a Kicillof y Larreta. El problema, casi en su totalidad, se cercó en el AMBA. El Presidente hizo hincapié en eso: "En 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus. En 10, hace una semana que no hay casos confirmados". "En estos 14 días que pasaron el 87% de los nuevos casos fueron en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, puntualizó. Se anunciaron nuevas restricciones al transporte entre jurisdicciones y una vez más se permitieron preguntas de la prensa. Ante una de ellas Fernández elevó el tono: "¡Qué me importa cuánto dure la cuarentena, va a durar lo que tenga que durar!"