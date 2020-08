Larreta propone nuevas flexibilizaciones y Kicillof quiere mantener la cuarentena

Horacio Rodríguez Larreta quiere avanzar con su plan para flexibilizar la cuarentena en la Capital Federal en lo que será una nueva extensión del aislamiento social obligatorio por dos semanas más que se anunciará mañana. Para su encuentro con el presidente Alberto Fernández, en Olivos, preparó una batería de medidas para la semana que viene. El jefe de Gobierno porteño llegó a la residencia presidencial pasadas las 17 horas.

Por su lado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no quiere avanzar en mayores flexibilizaciones dado que evalúa que, por ahora, la curva de contagios no cede en el conurbano bonaerense. Es más: en su equipo de Salud vienen siguiendo muy de cerca el avance de la ocupación de camas de terapia intensiva para que no se alcance la saturación. Por eso, Kicillof viene siendo muy cuidadoso con nuevas excepciones para los intendentes. De hecho, de eso dialogó hoy temprano y de manera virtual en las que participaron opositores y oficialistas.

Del encuentro con intendentes participaron: Mariano Cascallares (Almirante Brown); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Juan José Mussi (Berazategui); Ariel Sujarcuhk (Escobar); Gastón Granados (Ezeiza); Fernando Gray (Esteban Echeverría); Juan Zabaleta (Hurlingham); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Fernando Espinoza (La Matanza); Julio Garro (La Plata); Néstor Grindetti (Lanús); Lucas Ghi (Morón); Federico Achaval (Pilar); Mayra Mendoza (Quilmes); Juan Andreotti (San Fernando); Gustavo Posse (San Isidro); Jaime Méndez (San Miguel); Jorge Macri (Vicente López); y Gustavo Menéndez (Merlo), entre otros

Tras el encuentro, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, indicó: “Seguimos ampliando la cantidad de camas todas las semanas y también estamos coordinando con el sector privado para mejorar el sistema en su totalidad”, y agregó que “estamos trabajando en la gestión de los centros extrahospitalarios, en la capacitación de profesionales y la incorporación de terapistas e intensivistas al sistema de salud”.

Por su parte, en la Ciudad Larreta cree que está atravesando el pico de la curva y que el descenso comenzará en los próximos días. En ese marco, en la sede gubernamental de la calle Uspallata, en Parque Patricios vienen trabajando con lo que se denominó el Plan de Puesta en Marcha de la Ciudad. Todo bajo la atenta supervisación de Fernán Quirós, el ministro de Salud. Según pudo averiguar PERFIL, en la carpeta que el:

Running sin necesidad de DNI, de 18 a 10 horas, nunca en grupos.

Permitir deportes individuales al aire libre. Remo, tenis, paddle y golf son los tres que aparecen en la nómina.

Se reabrirán los comercios de los centros de alta concentración: Retiro, Once, Avenida Avellaneda y Constitución. En ese sentido, se reglamentará por horarios y distanciamiento social. Además, será por número de CUIT: un día par y otro impar. Aunque la decisión de reabrir estos centros comerciales es un hecho.

En el Gobierno porteño confían que, de hecho, muchos comerciantes ya habían comenzado a reabrir y, en ese sentido, en la Ciudad prefieren reglamentar su actividad en lugar de tener que avanzar en clausuras.

Volverán a habilitarse las actividades profesionales que aún no habían tenido permisos. Por caso, arquitectos e ingenieros podrán volver a sus oficinas con protocolos.

En este marco, Larreta terminó de convencerse que no era el momento ideal para el regreso de las obras privadas. Aunque estaba pautada la vuelta del sector de la construcción, también quedará para el mes que viene, si es que la curva de contagio ya está en franca caída.

Esta decisión suponía que buena parte de los trabajadores del sector viajen desde el conurbano bonaerense. En este marco, la Ciudad viene trabajando con las cámaras empresariales para que sean las constructoras quienes provean de transporte a los trabajadores. El tema quedó para septiembre.

En cuanto a bares y restaurantes: tendrán que seguir, al menos por dos semanas más, no podrán utilizar sus mesas y sillas al aire libre para retomar su actividad. Se decidió esperar al menos quince días para avanzar en esta medida.

La mesa que trata los temas vinculados al Coronavirus la integran, además de Larreta y Quirós, el vicejefe Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, entre otros.