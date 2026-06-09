“Daga Atlántica”: Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

Javier Milei viajará esta semana a la provincia de Córdoba para asistir a la etapa operativa del ejercicio militar combinado “Daga Atlántica”, una de las maniobras de entrenamiento de mayor envergadura desarrolladas en 2026 entre la Fuerza Armada Argentina (FF.AA) y efectivos del Ejército de Estados Unidos. Los ensayos castrenses contemplarán movimientos terrestres, aéreos y de coordinación táctica, destinados a mejorar la interoperabilidad.

El adiestramiento combinado tendrá lugar en distintos puntos del país: la Guarnición Militar de Córdoba, la base Naval Puerto Belgrano y VII Brigada Aérea de Moreno. en los campos de entrenamiento cordobeses continúan los preparativos para una jornada que reunirá a efectivos argentinos y estadounidenses en un despliegue que promete convertirse en una de las principales actividades militares conjuntas del año

Juegos de guerra: empezaron los ejercicios militares con tropas estadounidenses

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La visita presidencial coincidirá con la fase de ejecución en terreno del entrenamiento conjunto, que fue autorizado por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 264/2026.

Ejercicio combinado Daga Atlántica

La presencia del mandatario busca poner de relieve la trascendencia que el Gobierno nacional asigna a la cooperación militar con Estados Unidos y al proceso de modernización de las FF. AA.

Según trascendió desde fuentes oficiales, Milei estará acompañado por integrantes del Gabinete nacional, autoridades del Ministerio de Defensa y representantes diplomáticos y militares estadounidenses.

Javier Milei junto al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, sostuvo que “estas iniciativas permiten intercambiar conocimientos, actualizar doctrinas y fortalecer la capacidad de respuesta ante desafíos contemporáneos”.

El Gobierno autoriza el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares en Argentina

La realización del ejercicio combinado “Daga Atlántica” se inscribe en un contexto de creciente cooperación militar entre Buenos Aires y Washington. Durante los últimos meses, ambos gobiernos avanzaron en acuerdos vinculados a vigilancia marítima, capacitación de personal, incorporación de tecnología y fortalecimiento de capacidades estratégicas.

Cómo serán los ejercicios de “Daga Atlántica”: Operaciones especiales y vehículos blindados

La etapa operativa de "Daga Atlántica" incluye actividades de entrenamiento conjunto entre unidades argentinas y tropas norteamericanas especializadas en operaciones especiales.

Uno de los aspectos más destacados del despliegue será la utilización de vehículos blindados Stryker, un sistema de combate que forma parte de las capacidades militares que Argentina analiza incorporar en el marco de su programa de reequipamiento.

Durante las actividades de preparación militar, se pondrán a prueba procedimientos de movilidad táctica, reconocimiento, despliegue rápido y coordinación de operaciones combinadas.

Vehículosa blindados Stryker

El ministro de Defensa se reunió con el subsecretario de Guerra de EE.UU. y confirmó los ejercicios militares en el país

El ensayo combinado entre las dos fuerzas militares se lleva a cabo entre abril y junio y constituye uno de los ejercicios bilaterales más amplios realizados en territorio argentino durante los últimos años.

Desde el Ejército Argentino remarcaron oficialmente que estas actividades permiten incrementar los niveles de preparación de las tropas y consolidar estándares operativos compatibles con los de otras fuerzas de la región y del mundo.

PM/