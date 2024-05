Damián Arabia, el vice del PRO, cuestionó los dichos del secretario de Culto: "Es una animalada"

El vicepresidente del PRO, Damián Arabia, rechazó las expresiones del secretario de Culto del Gobierno nacional, Francisco Sánchez. En un acto de Vox en España, el funcionario sostuvo que las leyes sobre el aborto, el matrimonio igualitario y el divorcio "buscan pervertir a nuestros hijos" y explotaron las críticas, incluso por parte de sectores aliados. "Es una animalada", señaló el diputado bullrichista.

"Yo estoy totalmente en desacuerdo con las opiniones de Sánchez. No son opiniones liberales, son opiniones ultra conservadoras", aseguró Arabia. El diputado consideró que el funcionario "es un hombre claramente ultra católico con ideas ultra conservadoras", y agregó: "Las cosas que dice me parecen una barrabasada, una animalada, aberrantes".

De todas maneras, Arabia insistió en que los dichos de Sánchez no deberían censurarse: "No dejan de ser su opinión. ¿Vamos a empezar a delimitar qué se puede decir y qué no?", se preguntó. En esa línea, sostuvo: "Por más desagradable que me parezca la opinió de una persona, no puedo juzgarla".

"No es lo mismo que yo como diputado llame a cometer un delito, que la opinión de un ciudadano que evidentemente hace mucho ruido, pero sigue siendo un ciudadano con su derecho a opinar", relfexionó Arabia.

El diputado subrayó que está interesado "más en lo que se hace que en lo que se dice" y destacó que el gobierno de Javier Milei haya impulsado el divorcio exprés: "Me parece fantástico". Además, se refirió a cuáles son los puntos que distancian a La Libertad Avanza del PRO y aseguró: "Nos diferenciamos sobre ciertos elementos de las libertades socioculturales. Yo he visto libertarios que presentaron la derogación de la IVE, y yo no estoy de acuerdo con eso".

Francisco Sánchez, militante "antiprogresista"

Arabia no fue el único dirigente del PRO que cuestionó al secretario de Culto. La diputada Silvia Lospenato utilizó su cuenta de X para mecionar el discurso de Sánchez en el acto de Vox, y aseguró que es de "absolutamente anti liberal pensar que las personas no pueden ni siquiera acordar o disolver libremente el contrato matrimonial. El Estado sobre la voluntad de los individuos. Lamentables y muy peligrosas declaraciones de un funcionario de un gobierno liberal libertario".

Sánchez, de inmediato, replicó el mesaje y escribió: "Mis ideas y opiniones no son un peligro mas que para los progresistas que pretenden un pensamiento único. Peligro real son los que promovieron y aprobaron el asesinato de criaturas en el vientre materno, peligro es la cultura de la muerte y la cancelación".

En su cuenta de X, Sánchez se presenta como "secretario de Culto de la Nación. Padre de cinco varones, casado con María Inés". El dirigente tiene en su sitio personal una imagen de portada junto a Patricia Bullrich. Entre 2019 y 2013 fue diputado nacional por Neuquén, donde comenzó su carrera política. Sánchez, además, es un hombre cercano a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Cuando su nombre comenzó a circular como posible secretario de Culto, se viralizó una de sus frases públicas sobre Francisco: "Caso para estudiosos encontrar un Papa que haya hecho tanto daño”, había dicho cuando en agosto del 2023 se conoció la designación de Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, en la Junta Académica Fundadora del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”, en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

Con mucha actividad en redes, dos meses después Sánchez también publicó un polémico mensaje contra el islamismo: "Hoy se cumplen 452 años, en que las fuerzas católicas vencieron a los otomanos en la batalla de Lepanto. Buen día para recordar la gesta que salvó a la cristiandad y a Occidente todo de las hordas islámicas. Espero que el mundo encuentre rápidamente la paz”.

La confirmación de su designación, además, también hizo ruido en la comunidad judía argentina. Cuando era diputado, durante una entrevista con una joven libertaria, Sánchez había avalado la teoría conspirativa que señala a George Soros y a los Rockefeller como referentes del "sionismo internacional" que domina el mundo. “Hay gente muy poderosa, tomando decisiones sobre la soberanía de los Estados y los derechos individuales”, había dicho.

