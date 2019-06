De campaña, Cristina no asistirá a su juicio por una reunión con Urribarri

por Cecilia Devanna

La ex presidenta y actual candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner, no se presentará este lunes en la quinta audiencia del primer juicio oral y público en su contra. CFK está autorizada por el Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el caso, a ausentarse del debate, en el que se juzga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, siempre y cuando acredite que tiene actividades vinculadas a su labor como senadora. Y así lo hizo esta vez, en un escrito en el que dio cuenta de una reunión que tendrá la mañana del lunes con el titular de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri.

En el informe presentado por los defensores de Fernández de Kirchner ante la Justicia, se detalló que la reunión con el entrerriano es “con motivo de la solicitud que este le efectuara con el propósito de analizar una serie de iniciativas normativas”.

Para la audiencia de este lunes está previsto que se concluya con la lectura de la acusación contra la ex mandataria y los otros acusados, entre quienes están Báez, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y Santiago Carlos Kirchner, primo hermano de Néstor Kirchner y ex funcionario del Ministerio de Planificación.

Tras concluir con la lectura de la acusación, se espera que comience la etapa de audiencias con los planteos de las partes, tras lo cual se abrirá paso a las indagatorias del debate. Una instancia que no llegaría antes de las primeras audiencias tras la feria de invierno, pero que se colará de lleno con las fechas de campaña.

Luego sí será el turno de que comiencen a declarar los 163 testigos pedidos en total. Con eso, el juicio se meterá de lleno en la campaña electoral con vistas a las elecciones presidenciales. Entre quienes deberán desfilar por la Sala AMIA de Comodoro Py están Alberto Fernández, candidato presidencial de CFK, los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Sergio Massa, así como Paula Olivetto, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez.

Para las próximas semanas, también se espera que se termine el peritaje que se realiza sobre cinco de las 52 obras involucradas en la causa. Su realización está en manos del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Precisamente en el máximo tribunal está el reclamo de las defensas en torno de la prueba del caso.

En cuanto al peritaje, en la Justicia están convencidos de que será contundente. Creen que es una “muestra representativa de las distintas maniobras realizadas”. Allí hay desde proyectos no terminados y otros hechos con mayor precio que el que se preveía, así como con circuitos de pagos excepcionales y otros realizados en mayor plazo.