De regreso a octubre: la disputa de Milei, el peronismo y el PRO por las reglas de 2027

Octubre marca el comienzo de la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales de 2027. A un año de los comicios, Javier Milei y Karina Milei siguen con intenciones de modificar el calendario y suspender las primarias. Mientras el peronismo y el PRO intentan ordenar sus propias disputas, la discusión por las PASO atraviesa a todos los espacios pero detrás de la propuesta oficialista aparecen preguntas más profundas: cómo se definirán las candidaturas, qué lugar tendrán las alianzas y cuánto margen conservarán los partidos para negociar sus acuerdos.

La discusión excede el costo de las primarias o la conveniencia de mantenerlas. Para el oficialismo, modificar el sistema supone intervenir sobre una de las herramientas que ordenan la competencia entre partidos y alianzas. Para sus posibles aliados y adversarios, en cambio, la reforma abre un interrogante sobre las condiciones en las que deberán disputar las candidaturas y construir acuerdos para el próximo turno electoral.

En ese escenario, la negociación no se limita a una decisión legislativa. También involucra a los gobernadores, que buscan preservar margen de maniobra en sus provincias, y a las fuerzas políticas que todavía no resolvieron cómo definirán sus liderazgos. La discusión por las reglas de 2027 empieza así a mezclarse con otra más amplia: quiénes tendrán capacidad para ordenar sus espacios y con qué herramientas llegarán a las urnas.

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PASO o PAS: el dilema del sistema político ante la reforma electoral de Milei

Milei y el poroteo en el Senado

La suspensión de las PASO es una de las prioridades del Gobierno, pero el oficialismo todavía debe reunir los apoyos necesarios. La reforma necesita 37 votos en el Senado, la mayoría absoluta de la Cámara, y La Libertad Avanza no tiene ese número asegurado. Con 21 bancas propias, necesita sumar al menos otros 16 votos, una cuenta que obliga a negociar con la UCR, el PRO y los bloques vinculados a los gobernadores.

La dificultad es que el respaldo político de un mandatario provincial no garantiza automáticamente el voto de los senadores de su distrito. Maximiliano Pullaro de Santa Fe, por ejemplo, se mostró a favor de mantener las primarias como herramienta aunque admite que el sistema podría suspenderse para 2027. Juan Pablo Valdés, de Corrientes, se mostró más dispuesto a discutir su eliminación. Alfredo Cornejo en Mendoza, Leandro Zdero en Chaco y Carlos Sadir en Jujuy, también aparecen entre los gobernadores radicales con posiciones compatibles con una suspensión, aunque con diferencias sobre el futuro del mecanismo.

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El argumento económico es otra de las cartas de los libertarios. Un informe publicado en Bloomberg Línea registró que el Estado presupuestó $90.368 millones para el conjunto de las elecciones de 2023, incluidas las PASO, las generales y una eventual segunda vuelta. No se trata del costo exclusivo de las primarias. A su vez, la Fundación Éforo estimó que el gasto electoral de 2025 rondó los $468.000 millones, de los cuales unos $225.113 millones correspondieron a la logística del Correo Argentino.

El Gobierno también enfrenta un condicionamiento temporal. En septiembre, la Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la necesidad de definir con anticipación los cambios para 2027. La discusión por una reforma se cruza así con el calendario: la Casa Rosada necesita cerrar los acuerdos políticos y legislativos sin comprometer la organización de los comicios. Una alternativa sería pasar a primarias abiertas y simultáneas, pero optativas, aunque esa posibilidad todavía no desplazó la iniciativa de suspenderlas.

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El peronismo entre Cristina, Máximo y Kicillof

En el peronismo, la reforma electoral se cruza con una disputa por el liderazgo y la estrategia para enfrentar a Milei. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner conservan peso en el armado partidario, mientras el espacio de Axel Kicillof busca consolidar una alternativa propia. La posibilidad de competir por fuera del Partido Justicialista si no encuentra condiciones para dirimir la interna sigue sobre la mesa, como volvió a plantear Carlos Bianco.

La discusión no se limita a quién encabezará una eventual fórmula presidencial. También alcanza al mecanismo para resolver las diferencias entre el kirchnerismo, el gobernador bonaerense y los sectores que buscan una renovación. La vigencia de Cristina Kirchner como contenedora de votos y aún decisora electoral, genera más incertidumbre sobre como llegaran esas expectativas electorales a marzo del año que viene. No sólo las PASO definiran el panorama y las posiblidades de disputar del gobernador sino también si finalmente logra acordar la derogación de las reelecciones indefinidas de intendentes en la provincia de Buenos Aires quienes muchos de esos mandatarios locales son su base política del naciente kicillofismo.

El massismo, por su parte, mantiene una posición expectante, aunque Sergio Massa continúa activo en reuniones con dirigentes y representantes de sectores empresarios y productivos. La incógnita es si el peronismo podrá construir una síntesis o si las diferencias sobre el liderazgo terminarán condicionando la posibilidad de presentar una candidatura unificada.

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El PRO busca conservar su lugar

En el PRO, la prioridad es preservar una estructura propia en un escenario condicionado por el crecimiento de La Libertad Avanza. Mientras Mauricio Macri y Cristian Ritondo representan una parte de las conversaciones con el oficialismo, otros dirigentes buscan mantener abierta una alternativa diferenciada para competir en 2027.

En ese marco, Horacio Rodríguez Larreta volvió a dejar abierta la puerta a un entendimiento más amplio con sectores opositores. En las redes se comenzó a coquetear con la posibilidad de construir una alternativa del PRO disidente junto a María Eugenia Vidal y Hernán Lacunza,. Una posibilidad que por hora es exploratoria y no un acuerdo electoral definido.

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Los gobernadores y sus propios calendarios

Mientras Milei negocia los votos para modificar las reglas nacionales, varios gobernadores ya empezaron a despegar sus elecciones provinciales de la presidencial. Tucumán, Salta y Santa Fe avanzaron con calendarios propios: Osvaldo Jaldo fijó los comicios tucumanos para el 9 de mayo; Gustavo Sáenz prevé votar en Salta durante ese mes; y Maximiliano Pullaro anunció primarias provinciales en abril y elecciones generales en junio. Corrientes, Río Negro y Mendoza también anunciaron que separarán sus comicios, mientras Chubut, Neuquén y Misiones preparan sus propios cronogramas.

La política argentina regresa a octubre sin un estandarte definido sobre cómo serán las elecciones de 2027. A un año de los comicios, la incertidumbre atraviesa las reglas, las candidaturas y las alianzas, mientras la posibilidad de encontrar una síntesis que ordene al oficialismo y a la oposición todavía no está garantizada.