Como candidato de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas nacionales, el todavía ministro de Defensa, Luis Petri dejará su rol en el Ejecutivo para asumir como diputado el próximo 10 de diciembre. Se sabe que el funcionario aspira a continuar su camino político con el objetivo de aspirtar a la gobernación mendocina en las elecciones de 2027. La pregunta sin embargo que todavía no tiene una respuesta desde Casa Rosada es quién lo reemplazará en la cartera que dirige a las Fuerzas Armadas.

Y en las últimas horas, uno de los nombres que se sumó a esa puja por llegar al Gabinete se conoció también desde Mendoza, donde mencional al legislador provincial de La Libertad Avanza Gustavo Cairo, abogado de vínculo directo con el Gobierno de Javier Milei, como posible reemplazante de Petri en el Ministerio de Defensa.

Según indicó el sitio Ciudadano.news, junto a Cairo arribaría en el Ministerio como brazo técnico, el director del Centro de Estudios Estratégicos para la Seguridad y la Defensa Santa Romana, Luis Emilio Magnaghi. El piloto y abogado se encargaría de asesorar al futuro ministro en su relación con los Estados Mayores, el reequipamiento y la operatividad de las fuerzas.

Quienes apoyan la designación de Cairo frente al Ministerio y a Magnaghi en la Secretaría de Estado destacan la importancia de "una figura con capacidad para conducir políticamente la cartera y otra con la formación necesaria para acompañar con idoneidad ese proceso".

La nueva gestión en el Ministerio de Defensa espera con enormes desafíos, sobre todo la grave situación financiera de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), así como el deterioro salarial de los uniformados, también habrá que ocuparse de la venta de terrenos de las FFAA y definir la situación de las empresas Fabricaciones Militares.

Además, el nuevo ministro deberá desarrollar el presupuesto de las FFAA, coordinarlas logísticamente; intervenir en la planificación, dirección y ejecución de las actividades de investigación y desarrollo de interés para la defensa nacional; desarrollar Inteligencia de Estratégica Militar; coordinar el despliegue de las fuerzas armadas en situaciones de emergencias; y entender en la elaboración, políticas para garantizar la integridad territorial nacional.

LM/HB

