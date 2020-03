Noticias Relacionadas Miles de argentinos se anotaron como voluntarios para trabajar contra el coronavirus

La ciudad de Buenos Aires suma 133 detenidos por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado el pasado viernes 20 de marzo por el gobierno nacional, según precisó Diego Santilli. El vicejefe de Gobierno porteño fue consultado además por supuestas denuncias a iglesias evangélicas que no cumplen con las normas establecidas para combatir la pandemia, sobre lo cual alertó que son lugares donde "se puede contagiar mucha gente".

En las últimas semanas el pastor Giménez quedó envuelto en un escándalo luego de que se difundiera raíz de un video en el que vendía a sus fieles un alcohol en gel "bendecido" contra el coronavirus, mientras en redes sociales se multiplicaron las denuncias sobre templos que continúan con las reuniones multitudinarias a pesar de la cuarentena. "Vamos a controlar a las Iglesias evangélicas. Es un lugar donde se puede contagiar mucha gente", adelantó Santilli en diálogo con Radio El Destape.

Sin embargo, el dirigente del PRO destacó el alto acatamiento de la sociedad a la cuarentena, aunque se lamentó por los ciudadanos que no la cumplieron. "Tuvimos casos entre patéticos y ridículos de gente que no cumple el aislamiento", reconoció. En esea sentido, detalló que en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires fueron demoradas 261 personas, de las cuales 133 quedaron detenidas.

Además, Santilli informó que se realizan operativos conjuntos con Nación y Provincia para controlar el cumplimiento de esta medida de prevención. Respecto a la contención a los sectores más vulnerables, desde la Ciudad el vicejefe de Gobierno aseguró que "están funcionando los comedores de las escuelas" y en los casos de alumnos que viven lejos del colegio se les hace llegar la vianda de comida con un micro. "En todos los barrios de la ciudad estamos llegando con medidas", resaltó el funcionario.

Les estamos pidiendo que se queden en sus casas para ayudarnos a cuidarlos a ustedes y a los demás, y quiero que sepan que las consecuencias para quienes no lo cumplan son claras. Seamos conscientes y responsables, es la única forma de poder salir de esta pandemia. — Diego Santilli (@diegosantilli) March 23, 2020

"Venimos haciendo un esfuerzo enorme para que el coronavirus no siga avanzando. Por eso, no vamos a tolerar que nadie ponga en riesgo la salud de los vecinos", expresó el vicejefe de gobierno porteño en su cuenta de Twitter, y recordó: "Les estamos pidiendo que se queden en sus casas para ayudarnos a cuidarlos a ustedes y a los demás, y quiero que sepan que las consecuencias para quienes no lo cumplan son claras. Seamos conscientes y responsables, es la única forma de poder salir de esta pandemia".

DR/FF