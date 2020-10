Dolores, la Etchevehere rebelde de una causa con formato social y de género

Un nuevo capítulo se escribió ayer en la saga que involucra a la familia Etchevehere en su disputa sucesoria por un campo de 2.300 hectáreas que tienen en la zona de Santa Elena, provincia de Entre Ríos.

En este sentido, Dolores Etchevehere este sábado aseguró que sus hermanos, Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel, con quienes mantiene una fuerte disputa sucesoria, están violando la decisión del juez Raúl Flores, ya que aseguró que “han colocado un candado a la tranquera, con lo cual nos impide a mí y a mis amigos la libre circulación. Necesitamos ir a buscar alimentos y medicamentos. Se está violando la resolución del juez”, señaló la mujer, ayer por la mañana. El fallo del juez fue un primer paso considerado un triunfo por la hermana rebelde que desafía tanto a la madre como a sus hermanos, en un conflicto que comenzó como una disputa familiar y terminó, grieta mediante, transformándose en una cuestión que reúne a otras discusiones políticas argentinas, dado que de un lado quedó Luis Miguel, el ex ministro de industria de Mauricio Macri y del otro varios funcionarios y personas que apoyan al actual gobierno, como Juan Grabois.

Proyecto Artigas. Como se recordará, el juez Flores había ordenado preservar la “libre circulación” de Dolores y los integrantes del movimiento social Proyecto Artigas, que dirige Juan Grabois, por todo el predio con una medida de restricción que sus hermanos estarían violando.

Tras el reclamo de Dolores por el libre acceso y circulación por el Establecimiento Rural Casa Nueva, en el que los integrantes del movimiento social pretenden erigir la colonia agroecológica, Comunidad Rural Organizada Artigas, el jefe del operativo policial que allí se montó le respondió que “esa medida la tiene que disponer la Justicia”.

El juez de la causa, raul flores resovió que seis personas del grupo de los etchevehere (la flia) y seis del grupo de grabois puedan circular libremente..

De todas maneras Luis etchevehere insiste con el desalojo. dice que no van a negociar con losusurpadorres. Los fiuscales dicen que el campo debe volver as amanos de los etchevehere, la madre leonor y los hermanos.

El juez cito a una audiencia de conciliacion entre las partes. por eso deben determinar 6 personas por cada lado. La familia dijo que apelará la medida, para lo cual cuentan con el apoyo de los fiscales de la causa, que sigue complicándose y que tiene un nivel de conflictividad que no cesa a lo largo de las horas. La situación en Entre Ríos no deja de tensarse y la semana que viene será de definiciones.

Banderazo federal. En tanto, los productores rurales convocaron para hoy un “banderazo federal”, en apoyo al funcionario nacional. La mujer junto a los integrantes del Proyecto Artigas, realizó una denuncia penal por presunta “privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada” contra el ex ministro de Agricultura del macrismo, y ex titular de la Sociedad Rural Argentina

La Estancia Casa Nueva, ubicada en el distrito entrerriano de Santa Elena, trascendió a nivel nacional luego de que Dolores Etchevehere autorizara a trabajadores rurales y movimientos sociales a desarrollar allí una colonia agroecológica, en medio de la disputa familiar por los bienes de su sucesión.

Un proyecto que enoja a la oposición

Los integrantes del Proyecto Artigas se presentan como una red que interviene en situaciones donde “se vulneran los derechos de la Tierra”. Como se recordará, el pasado 15 de octubre los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Juan Grabois, ingresó a la Establecimiento Rural Casa Nueva, que pertenece a la familia Etchevehere. Esta situación derivó en una denuncia judicial por usurpación por parte de Luis Miguel Etchevehere, ex funcionario del gobierno macrista. El juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, no hizo lugar al pedido hecho por el fiscal y por el ex ministro de Agricultura de Macri.

Dolores Etchevehere les cedió a los seguidores de Juan Grabois el 40% de la estancia de la que asegura ser dueña. La intención de Grabois y su gente apunta a construir allí la Comunidad Rural Organizada Artigas, una colonia agroecológica. El establecimiento rural se encuentra en una fuerte disputa sucesoria en la que intervienen su madre Leonor, y sus hermanos Sebastián, Juan Diego y Luis.