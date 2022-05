Dura crítica de los Curas en Opción por los Pobres al Gobierno: "Por favor, cambien el rumbo"

Las críticas a la gestión económica de Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán no solo se circunscriben a la oposición, al kirchnerismo duro y a un sector de las organizaciones piqueteras. En las últimas horas se conoció una carta de los Curas en Opción por los Pobres (COPP) que denunció que "el Gobierno se olvidó de los pobres".

"Decimos eso porque las políticas no benefician en nada a los pobres, que es lo que nos interesa a nosotros. No le tenemos miedo a meter los pies en el barro de la política", dijo este miércoles 25 de mayo Eduardo de la Serna, sacerdote y representante del grupo.

En diálogo con Cynthia García en La García (AM 750), el sacerdote recordó que suelen publicar cartas en momentos clave como la Navidad, las Pascuas u otras fechas características. Y dijo que en medio del contexto actual los integrantes de COPP en la zona norte del país insistieron con volver a levantar la voz.

"Señores, los pobres no están siendo tenidos en cuenta. Por favor, cambien el rumbo. Eso significará el cambio de nombres seguramente", añadió De la Serna.

A su vez, el referente criticó al presidente por la falta de resultados de su insistencia a dialogar con los sectores de poder. "Vemos que en nombre del diálogo, que es importantísimo siempre y cuando haya criterio, de ninguna manera se defiende con firmeza la situación de los pobres", sostuvo.

En esa línea, el ministro de Economía también fue objeto de críticas. "Cuando (Martín) Guzmán dijo que no quería enfrentarse con el poder, tenemos un problema porque los poderes se están enfrentando con los pobres. Acá no hay inflación, hay infladores. Las cosas no suben, las suben", agregó.

El referente de la Opción por los Pobres instó a "decir las cosas por su nombre", en relación a los empresarios que deciden aumentar los precios. "No puede haber hambre en Argentina, un país que produce alimentos para 650 millones de habitantes", lanzó.

La carta de los Curas en Opción por los Pobres

La reciente carta publicada por el grupo de sacerdotes apunta contra la falta de compromiso para mejorar la situación de los sectores vulnerables y critica las aspiraciones presidenciales en medio de ese contexto.

"Creemos que, mientras algunos parece que solo se miran a sí mismos o miran con pocas o contadas aspiraciones las próximas elecciones presidenciales, el pueblo, los pobres del pueblo, no saben cómo hacer para que llegue la comida a su mesa", indicaron.

Acto seguido, apuntaron la gestión de la Casa Rosada. "Creemos que el gobierno se ha olvidado de los pobres, que las políticas, dictadas desde el exterior (políticas económicas, pero también de relaciones internacionales, de infraestructura, sociales y hasta educativas), no dan respuestas y alientan el desánimo", indicaron en claro cuestionamiento al acuerdo con el Fondo Monetario.

Más allá de que la crítica central apunta al Gobierno, no fue el único sector. "No nos interesa el 2021, nos interesan los pobres y lo repetimos. Y los pobres no figuran ni en las políticas oficiales ni en los sindicatos o movimientos sociales y -menos todavía- en la oposición", lanzaron.

En el cierre, exigieron que el Gobierno "cambie de rumbo" y enfrente "con firmeza a los responsables del hambre y la injusticia".

