Duros cruces: con la suspensión del Régimen Penal Juvenil estalló la pelea política Nación versus Provincia

La jueza Marta Elba Pascual defendió la decisión que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, pero que le parece "pésimo" que los menores estén encerrados. Su resolución y sus explicaciones aportaron un nuevo telón de fondoa pelea política entre el Gobierno nacional y el bonaerense, que es la de siempre, pero siempre se renueva, repleta, una vez más de las "frases fijas" de las discusiones sobre la seguridad ciudadana.

Primero fue Patricia Bullrich, jefa de los senadores libertarios y después llegó la estocada de Diego Santilli. El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, respondió por el gobierno bonaerense y el jefe de Gabinete nacional lo mandó a hacerle una pregunta muy especial a Axel Kicillof sobre un tema verdaderamente desligado del foco.

La jueza Pascual: "No romantizo a los chicos que salen con un arma"

La jueza Pascual, que hizo lugar a un hábeas corpus presentado contra la aplicación del régimen, cuestionó específicamente el encierro de menores y sostuvo que le parece "pésimo" que los chicos estén "enrejados".

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"Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad", dijo en declaraciones a Now 97.9.

Pascual, que está al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde.

En agosto volvió a profundizarse el ajuste a las provincias

Este lunes explicó además que en sus fallos aplica la "justicia restaurativa", que busca "restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos".

"Si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes", planteó. Y agregó que a los menores "no pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan".

Sin embargo, pese a su postura muy definida, buscó despegar su decisión de un rechazo a la reforma impulsada para endurecer el régimen penal juvenil. "Yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad", explicó. Y agregó: "Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14".

El Régimen Penal Juvenil, telón de fondo de un pelea que siempre vuelve

La aclaración de la jueza Pascual reactivó una discusión que rápidamente dejó los tribunales para convertirse en un nuevo capítulo de la disputa entre Nación y Provincia, con la campaña hacia 2027 ya desatada.

Diego Santilli, jefe de Gabinete de Javier Milei, apuntó directamente contra el gobernador bonaerense. "Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil", cuestionó. Y planteó un escenario extremo para criticar la decisión judicial: "En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune".

El dirigente nacional cerró su mensaje con una acusación política directa contra Kicillof. El formato fue el de una frase hecha: "Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima".

Delincuencia joven: mas allá de la edad de imputabilidad

De un lado y del otro, Bullrich y Alonso también opinaron

La senadora y exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich tambien apuntó contra el gobernador bonaerense. "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre", advirtió, primero.

Después, directamente, afirmó que "en la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les de seguridad".

Agregó que la Justicia provincial es "garantista" porque deja libre a los delincuentes "para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias".

Mientras tanto, Javier Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense, le contestó directamente a Diego Santilli: "Concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado".

Alonso fue al punto de la suspensión judicial en la provincia de la ley que baja a 14 años la edad de imputabilidad de menores que delinquen.

Javier Alonso y Patricia Bullrich

"Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?", hiló preguntas en su cuenta de X.

Y agregó: "Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña".

Truco y retruco: Santilli mandó a Alonso a preguntarle a Kicillof por "los penes de madera"

Diego Santilli la siguió en X con un mensaje chicanero contra Alonso: "Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?"

La polémica de los penes de madera usados como una herramienta para la educación sexual en las escuelas data de 2021, cuando el gobierno nacional compró 10.000 unidades para distribuir. En ese momento la gestión de Kicillof celebró la adquisición y también se supo que los distinos gobiernos de la Ciudad también los habían incorporado.

"Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie", cerró Santilli su mensaje contra Kicillof. Continuará.

LT