El candidato sorpresa del kirchnerismo del que habla Verbitsky

El periodista Horacio Verbitsky sorprendió este domingo en su columna dominical al deslizar que un outsider de origen kirchnerista podría hacerle ganar la elección presidencial al Frente de Todos. Expresó, además, que no es un postulante en danza.

Mientras el oficialismo busca definir cuál será su estrategia electoral para renovar el mandato, los nombres que circulan todavía no han sido confirmados y sólo algunos integrantes han develado su deseo de encabezar la lista.

En ese contexto, Verbitsky contó en su columna “Secos” de El Cohete a la Luna un diálogo con un analista donde le planteaba la posibilidad de que un candidato externo vuelva competitivo al espacio panperonista.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.

“Uno de los principales analistas conservadores, que no simpatiza con el kirchnerismo ni subestima a la Vicepresidenta, cree que Cristina (quien renunció a su postulación cien días antes que Macrì), podría lograr el mismo efecto y hasta ganar la elección si propiciara la candidatura de un dirigente no mucho mayor a los 55 años, de identificación indudable con ella, bien considerado por los principales empresarios que lo conocen bien, pero de nula figuración pública en la ronda de postulantes que ocupan a medios y opinadores. Ni Massa, ni Coqui, ni Wado. Es la hora de un outsider, concluye el analista”, dice el periodista, que en esa línea cierra el texto y no ofrece mayores detalles.

Más allá de estos dichos, en el Frente de Todos la única certeza a esta hora es que las candidaturas se dirimirán en una interna. O al menos, es lo que explicitan algunos participantes de la llamada mesa electoral.

El fin de semana el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, ofreció algunas respuestas sobre esto: "Hoy lo que más está adentro del resto de los actores es ir a unas PASO con dos fórmulas", reconoció.

Eduardo "Wado" De Pedro

Como si estuviera tendiendo un puente entre la línea k del Gobierno y del presidente Alberto Fernández, reconoció que la idea troncal es seguir el pedido del Jefe de Estado de disputar una primaria. En esta nota de PERFIL, sin embargo, se expresa que el plan sería “vaciar” la lista de Fernández, en caso de que se postule.

Quiénes son los precandidatos en el Frente de Todos

A merced de que cesen las hostilidades internas para encauzar una estrategia conjunta, algunos dirigentes del oficialismo ya manifestaron su deseo de competir en las primarias.

El primero de ellos fue Alberto Fernández, quien ahora expresa en cada oportunidad que su rol es que gane el espacio y no él mismo. En simultáneo, reconocidos camporistas como Andrés “Cuervo” Larroque continúan insistiendo en que su postulación es un error por la mala gestión que está llevando adelante.

Durante un acto por Malvinas, Alberto Fernández lanzó fuertes críticas a Macri y Bullrich

Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, es otro de los integrantes del armado oficialista que quiere competir. “Cuentan conmigo. Como siempre”, dijo en febrero. En el mismo tono, pidió que el espacio se amplíe como lo hizo Cambiemos en 2015 y dijo que los rivales en la elección son quienes quieren “hacer lo mismo pero más rápido”, en relación al gobierno macrista.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e integrante del oficialismo, Juan Grabois, también lanzó su precandidatura para este 2023. Dentro de sus posturas, aseguró que entregaría tierras para la construcción de viviendas e incluso afirmó que echaría a Sergio Massa de su gobierno.

Todavía es una incógnita conocer si habrá un representante del ala kirchnerista. Los rumores, en ese caso, instalan los nombres de “Wado” De Pedro y Jorge Capitanich, gobernador de Chaco. Hay quienes también se animan a correr a Axel Kicillof de su afán reeleccionista en Buenos Aires para postularlo como Jefe de Estado. Hasta hora, sólo habladurías.

