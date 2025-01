El enigma sobre Santilli, la tensión de Jorge Macri con Karina y la decisión de Larreta

“El mejor acuerdo para nosotros es un mal acuerdo”. Diego Santilli tiene claro su norte: si el PRO decide ir solo en la Provincia, prefiere pasar de largo y construir su camino a la gobernación 2027 sin una banca de diputado nacional. El fin de año lo tuvo a maltraer: un problema de salud lo marginó casi un mes de sus actividades, incluso no pudo ir al casamiento de Horacio Rodríguez Larreta (aunque la invitación a la periodista Nancy Pazos no lo motivaba mucho) y no tuvo casi reuniones políticas.

Eso sí, antes de tomarse unos días de vacaciones, dejó su posición marcada ante la cúpula del PRO: no compartía las duras críticas al gobierno nacional que impulsaba Jorge Macri, quien tiene una situación particular en la Ciudad, donde Karina Milei ordenó no acompañar en nada al gobierno porteño.

Santilli es, por lejos, la figura número 1 en territorio bonaerense del espacio amarillo: viene de ganar 2021 con el PJ unido y, aunque perdió dos años después las PASO –arrastrado por Larreta–, en todas las encuestas de opinión pública su figura es la más relevante del PRO. En ese marco, junto a su mesa chica con el legislador bonaerense Agustín Forchieri y el vicepresidente de la Legislatura porteña, Matías López, más el asesor Fabián Pereyra coincidieron en que el escenario de un PRO solo podía llevarlos a sacar un dígito y ser arrasados por el PJ y por La Libertad Avanza.

Paralelamente, de manera silenciosa, el Colorado desarrolló una relación personalizada con la hermana del presidente Milei y presidenta de LLA nacional, y con Lule Menem, su mano derecha. Además, también habla con Santiago Caputo, el asesor presidencial.

En definitiva, aunque no tiene una decisión tomada, insistirá en los meses que vienen en armar un acuerdo PRO-LLA aunque sea solo en la Provincia. Cree que si no ganará el PJ inequívocamente. Y si no, dejará pasar esta elección.

En otra vereda interna está Jorge Macri. El jefe de Gobierno viene de subirse al ring con el desdoblamiento de las elecciones, en un claro desafío a Milei, y recuperó la centralidad con anuncios, desde baja de impuestos hasta el achicamiento de estructura.

Y apuesta todo a ganar la elección a legisladores, cuya fecha será en mayo: el proyecto para suspender las PASO ya tiene el “ok” del PJ con la condición de que, en lugar del 6 de julio, sean dos meses antes. Con ese apoyo están los cuarenta votos prescindiendo, una vez más, de los karinistas de LLA encabezados por Pilar Ramírez, quien planteó que solo acompañaría si se eliminan las PASO.

Jorge Macri espera poder confrontar abiertamente con la hermana del Presidente en campaña y con los libertarios, incluso en las redes sociales, donde ya desplegó una estrategia que irá creciendo para dar el debate público, sobre todo en Twitter. Con todo, en la reunión de gabinete porteño en el Teatro Colón Fábrica hubo buen ánimo. Fernando de Andreis, hombre de Mauricio Macri, tomó la palabra. “Hace sesenta días recuperamos la iniciativa política. Y la gente empezó a ver bien la gestión”. Algunos no le prestaron mucha atención. Uno incluso se levantó y se fue a los pocos minutos.

En estos días comenzarán a hacerse efectivos los nuevos recortes, como los directores de empresas públicas, que diseñó el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Mientras que, de manera paralela, se revisan los contratos (de locación y transitorios): antes de las fiestas Jorge Macri mandó un mensaje al chat de ministros donde dijo que se revisarían ya que se habían encontrado inconsistencias. Un regalo navideño.

Por su lado, Larreta, desde que volvió de su luna de miel de diez días en China, no dejó un día sin actividad. Siempre en la Ciudad. Tres horas por día de recorridas por distintos barrios. Casi sin equipo alrededor.

“Voy a jugar”, es la frase que soltó esta semana. La decisión final pasa por dos opciones para 2025: la primera es ser candidato a senador nacional, con aliados. Esto estará atado a un acuerdo, o no, con LLA con el PRO. En caso de que haya acuerdo, a Larreta lo tienta ir por su banca en la Cámara alta. Dado que hoy eso no parece cerca, la opción que empezó a barajar a fin de año es encabezar la boleta a legisladores porteños en elecciones desdobladas de las nacionales que impuso el jefe de Gobierno.

Al exjefe comunal le fascina hablar de la Ciudad y, dada su pésima relación con Jorge Macri, lo tienta equiparar las dos gestiones: piensa que allí tiene ventaja.

Un aperitivo de esta posible decisión se verá esta semana cuando el exvicejefe porteño y actual legislador de la Ciudad, Emmanuel Ferrario, se muestre en una foto con el exministro de Cultura, Pablo Avelluto, la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri y su compañero de banca, Claudio Romero. Será una imagen de “equipo” con “experiencia de gestión”. Todo avalado por Larreta. Y acaso una posible lista 2025.