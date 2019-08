El Equipo de Investigación de Perfil Educación responde a las acusaciones de Laura Alonso

por Santiago Carrillo

“La OA (Oficina Anticorrupción) hizo y mucho. El periodista de PERFIL nunca se comunicó con el organismo para saber cuál ha sido la actuación realizada. Muy poco profesional es que un diario tan prestigioso publique información sin chequear”. De esta manera, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, desprestigiaba la nota publicada por el Equipo de Investigación de Perfil Educación para el DIARIO PERFIL sobre el Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Nicolás Laharrague, en la que se reveló que el funcionario había recibido una suma millonaria de un grupo de empresas familiares a la que a una de ellas benefició desde su cargo en el Ministerio de Agroindustria.

En primer lugar, el Equipo de Investigación de Perfil Educación publica sobre Laharrague desde el mes de mayo de este año. En ese entonces, se reveló en la revista Noticias que el funcionario había enviado más de $ 4 millones a la compañía Puerto Laharrague S.A., de la cual fue parte del directorio y hoy dirigen cuatro parientes directos, mediante un plan de subsidios que dirige el Director de Desarrollo Foresto Industrial. Para esta nota se intentó, en primer lugar, una entrevista con Alonso. Pero, a través de sus encargados en la comunicación con la prensa, la titular de la OA se negó. Solamente ofrecieron enviar las notas y resoluciones sobre el caso Laharrague. Y así se publicó hace más de tres meses.

En detalle: se contó la denuncia anónima que llegó a la OA sobre la vinculación de Laharrague con las empresas familiares. Luego, la nota que le envió Alonso a Laharrague en la que le pedía solucionar el asunto. Y por último, se mencionó la resolución 34 de la OA en la que dice que no hay ningún tipo de conflicto de intereses en el cargo del Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial. Es decir, Alonso miente cuando dice que “nunca se comunicó con el organismo". No solo que se hizo y se publicó el trabajo que habían hecho; además, se la llamó a la misma Alonso, pero nunca contestó los llamados y se negó a dar declaraciones de casos particulares. Textualmente, sus asesores de prensa le dijeron al periodista encargado del trabajo: “Hablar de un caso no es opinable. Nos limitamos a lo que dice el expediente”. Contamos con las capturas de pantalla del diálogo vía Whatsapp que prueban estos hechos así relatados.

El caso del abogado prófugo que actuaba en una obra de teatro infantil

Después de una serie de notas relacionadas a Laharrague, en las que se contó el pedido de informes que hicieron un grupo de diputados nacionales y que el funcionario se había ido de viaje, había un nuevo dato. Se trataba de la Declaración Jurada de Laharrague, en la que él mismo le presentó a la OA y detalla que recibió una suma mayor a los $100 millones por participación accionaria del emporio de empresas familiares en Misiones, donde una de ellas es Puerto Laharrague S.A. Esta información no solo se chequeó con estudios contables y la doctora en abogacía especialista en casos de corrupción, Natalia Volosín; sino que también es un documento público. Entonces, también es mentira que “se publique información sin chequear”.

Por último, antes que se publique esta última nota, el Equipo de Investigación intentó una vez más lograr una entrevista con Alonso. Se llamó a la OA, se hizo el pedido y nuevamente fue negado. A Alonso se la volvió a llamar a su teléfono particular, pero ni siquiera contestó. La única comunicación de la funcionaria la realizó con colegas de la sección de política del DIARIO PERFIL, con quienes se comprometió a enviar el expediente sobre el caso Laharrague. Todavía no lo hizo, a cinco días que el Equipo de Investigación publicara que el director de Desarrollo Foresto Industrial incumplió con la Ley de Ética Pública y que cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.



