El Gobierno acelera su agenda con el Congreso mientras persisten los roces internos en la Casa Rosada

El gobierno de Javier y Karina Milei encara el último tramo del año a la espera de que los datos de la economía que blande el Presidente se sientan en "la calle" y con la necesidad de sostener y prolongar acuerdos desde lo político y electoral con mandatarios y los bloques aliados.

En ese marco los roces y ruidos internos persisten aunque en sordina. El último tramo del año marcará a su vez ganadores y perdedores dentro del esquema libertario que tiene como principal objetivo la reelección presidencial.

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En la Casa Rosada son conscientes del mal humor social. Se lo marcan las encuestas. También los monitoreos de la conversación digital, en donde Milei supo predominar. Es por ello que la Casa Rosada se esfuerza en comunicar el rumbo de la economía, insiste en que "no habrá plan platita" y se ciñe al guion del Presidente: "al populismo no se le gana con más populismo".

La definición es un mensaje para el ala política del Gobierno que empuja para que haya medidas focalizadas que atiendan demandas concretas sin alterar el superávit fiscal. La cuestión de la morosidad, por ejemplo, es parte de las conversaciones de la Mesa Política desde hace semanas. Antes incluso de que la oposición active la ofensiva en Diputados. Por ahora, los créditos hipotecarios con garantía de la ANSES no movieron la aguja.

En el sector derrotado está el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuya agenda desreguladora quedó frenada en el Congreso. No hay despacho dentro del oficialismo que no reconozca que "El Coloso" generaba un "cuello de botella" con sus proyectos desregulatorios por demás ambiciosos. Además, no aprueba ninguna flexibilización del rumbo económico.

Otra apuntada es Patricia Bullrich. La jefa del bloque de senadores libertarios recibe las críticas de la Mesa Política. Se habla de descoordinaciones y de jugadas inconsultas. Finalmente, logró reactivar la agenda del Senado este jueves con una nueva sesión con temas clave como Biocombustibles e Inocencia Fiscal II.

También llegan achaques hacia Bullrich desde Diputados, en donde se señala que la agenda libertaria en el Senado está "demorada". Claro está que el escenario en la Cámara baja quedó más favorable para el oficialismo.

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El Presupuesto, que refleja el "optimismo" del Presidente según señalan puertas adentro del Gobierno, comenzará a tratarse en la Comisión a partir de octubre, todavía sin fecha de tratamiento en el recinto. En la proyección, el salario le ganará a la inflación. Un dato que deberá concretarse en la realidad para mejorar las chances electorales de Milei.

El equipo de comunicación del oficialismo preparó a algunos legisladores para que salgan a defender la iniciativa en los medios. El senador Agustín Monteverde y el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch son número puesto.

Luis "Toto" Caputo es mirado cada vez con mayor impaciencia. "Los 18 mejores meses" aún no llegan y se profundiza el ajuste, ya no solo para recortar el gasto sino también por la caída de la recaudación.

En la reunión del lunes con legisladores, Karina fue taxativa. "Hagan política, pero no los llamen 'narcotraficantes'", les dijo a los legisladores libertarios en relación con los gobernadores. Claro está que Karina preserva el vínculo con los mandatarios.

"Ustedes verán el árbol, pero nosotros estaremos mirando el bosque", los alentó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mueve para consolidar acuerdos por mandato de Karina. Recibirá a siete mandatarios entre este miércoles y este jueves con el objetivo de destrabar el Presupuesto, la reforma política, y los proyectos de Malvinas que se supone ingresarán esta semana, aunque aún no hay fecha cierta.

En la conversación con los mandatarios perdió terreno "Lule" Menem, la mano derecha electoral de Karina. Incluso, ganó terreno en dicha interlocución Martín Menem, quien tiene en mejor control a la Cámara baja.

También, en las persistentes internas, quien quedó por debajo del radar es Santiago Caputo. El asesor, quien se reactivó con la "sagrada causa" de Malvinas, continúa controlando la Secretaría de Inteligencia (SIDE), cuyo presupuesto creció en $30 mil millones en el último aumento.

Lo mismo sucede con el PAMI, la obra social más grande del país, cuyo presupuesto es de $10 billones para el corriente año, si bien es siempre noticia por su crisis financiera.