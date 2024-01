El Gobierno oficializó que dará de baja 27.208 planes sociales, por diversas "inconsistencias"

El Ministerio de Capital Humano anunció hoy la baja de más de 27.000 beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo, tras llevar a cabo la verificación de datos y la evaluación del cumplimiento de requisitos de todos los titulares.

"Se detectaron 27.208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo con incompatibilidades a los que inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de 2.000 millones de pesos del Estado nacional", afirmó el organismo encabezado por Sandra Pettovello.

Conforme a declaraciones de fuentes oficiales, algunas de las incompatibilidades detectadas mediante el cruce de información entre Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS) incluyen "beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad".

La reciente notificación sobre la cancelación de beneficios para los 27.220 beneficiarios se une al previo anuncio del Gobierno respecto a los 159.919 titulares del Programa Potenciar Trabajo que, según informes, realizaron viajes al extranjero utilizando diversos medios de transporte como yates, aviones privados, aerolíneas y automóviles, mientras continuaban recibiendo el subsidio social. Hasta la fecha, la implementación de esta última medida aún no tuvo lugar.

El Ministerio de Capital Humano suspendió a 4588 titulares del programa Potenciar Trabajo

A partir del lunes 8 de enero, la administración de Javier Milei obtuvo la autorización para tomar una medida pendiente heredada de la gestión anterior: la suspensión preventiva de los casi 160.000 planes sociales destinados a beneficiarios en situación de extrema vulnerabilidad social, pero que están siendo percibidos por personas que han realizado viajes al extranjero. Esta reducción implicó una cifra cercana a los 12 mil millones de pesos mensuales.

En consecuencia, el martes pasado, 16 de este mes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que se están finalizando las verificaciones de datos y que "en cualquier momento la baja se hará efectiva". La causa se inició con la investigación que realizó el fiscal Guillermo Marijuan.

"Este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal", agregó el fiscal.

Potenciar Trabajo: piden investigar a más de mil personas que habrían accedido indebidamente al beneficio

Después de realizar un cruce de datos entre la base del entonces Ministerio de Desarrollo Social y la información de Migraciones, se ha confirmado que beneficiarios de ese programa social salieron del país de la siguiente manera: 817 personas viajaron en cruceros, 29.076 en aviones, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 en autos particulares, y los restantes 149.227 utilizaron medios de transporte no especificados.

En términos de transporte aéreo, 20.832 beneficiarios de planes partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery, y los 1,649 restantes desde otros aeropuertos nacionales.

Los nombres de los beneficiarios estaban en bases de datos que las tenían en soporte magnético tanto el juzgado federal N° 11, a cargo de manera interina de Marcelo Martínez De Giorgi, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social de Marijuan, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Ellos tienen el resultado del entrecruzamiento de los beneficiarios del Potenciar Trabajo con Migraciones.